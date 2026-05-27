Οι εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζουν και ο Ενρίκε Ρικέλμε έδωσε μερικά... στοιχεία για τις μεταγραφές και τον προπονητή που έχει «κλείσει».

Την 7η Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την «ένταση» ανάμεσα στους δυο υποψηφίους, Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε να... ανεβαίνει τις τελευταίες ημέρες.

Ο νεαρός επιχειρηματίας που θέλει να «εκθρονίσει» τον επί σειρά ετών πρόεδρο των «Μερένγκχες», έχει αρχίσει μια σειρά από δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου φυσικά να πάρει με το μέρος του τον κόσμο ενόψει της διαδικασίας.

Τις προηγούμενες ημέρες γνωστοποίησε πως έχει ήδη «κλείσει» δυο ποδοσφαιριστές, όμως πλέον έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Μιλώντας στο μέσο El Partidazo de Cope, ο Ρικέλμε αφού αναφέρθηκε στην απογοήτευσή του πως η Ρεάλ δεν έχει παίκτη στην Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά, δήλωσε ότι εάν εκλεγεί, έχει «κλείσει» έναν από τους ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τη Φούρια Ρόχα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως έχει συμφωνήσει και με προπονητή, για τον οποίο μάλιστα ανέφερε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται κανονικά σε πάγκο άλλης ομάδας!

«Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ούτε έναν παίκτη στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Μου φαίνεται ότι... στα 16 Παγκόσμια Κύπελλα που έχουν διεξαχθεί, πάντα υπήρχαν παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Και ως οπαδός της Μαδρίτης, είμαι τσαντισμένος, αλλά υπάρχει λύση. Αν είμαι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα υπάρχει ένας Ισπανός παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα είναι από τη Ρεάλ Μαδρίτης».