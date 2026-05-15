Η Ένωση διαιτητών Ισπανίας περνάει στην... αντεπίθεση, ζητώντας να ανοίξει φάκελος κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά τις κατηγορίες του για «κλεμμένα» πρωταθλήματα.

Οι δηλώσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ το απόγευμα της Τρίτης (12/5), στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που κάλεσε για να μιλήσει για τα θέματα που «καίνε» τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Πρώτη η Μπαρτσελόνα, ανέφερε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του ισχυρού άνδρα των «Μερένγκχες», ενώ έπειτα και ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, χαρακτήρισε «ψέυτη» τον Πέρεθ. Φυσικά, αυτά αφορούν τα λόγια του πρώτου (σσ Πέρεθ) αναφορικά με 7 «κλεμμένα» πρωταθλήματα εις βάρος της ομάδας του.

Πλέον η κατάσταση προχωράει κι' άλλο, καθώς ούτε η Ένωση διαιτητών Ισπανίας κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Diario As, αναλαμβάνουν δράση και ζητούν να ανοίξει φάκελος κατά του Πέρεθ, ο οποίος ουσιαστικά είπε πως εκείνοι είναι... πληρωμένοι. Επίσης, ζητούν αποζημίωση για ηθική ζημιά, καθώς και να σταματήσει να κάνει δηλώσεις, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τα όσα... τους προσάπτει.

«Η AESAF πιστεύει ότι αυτές οι δηλώσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης ή της αθλητικής κριτικής, δεδομένου ότι ο κ. Πέρεθ δεν περιορίζεται στην επισήμανση συγκεκριμένων λαθών διαιτησίας, αλλά μάλλον αποδίδει στο Διαιτητικό Σώμα τη διάπραξη ενός συνεχούς εγκλήματος διαφθοράς για δύο δεκαετίες. Επιπλέον, η AESAF τονίζει ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ενεργεί ανά πάσα στιγμή ως ο ανώτατος θεσμικός εκπρόσωπος ενός από τους πιο γνωστούς συλλόγους στον κόσμο, γεγονός που ενισχύει τον καταστροφικό αντίκτυπο των λόγων του και αυξάνει την ευθύνη του.

Η AESAF ζητά επίσης από την Επιτροπή Αγώνων, ως προληπτικό και επείγον μέτρο, να διατάξει τον κ. Πέρεθ να σταματήσει να εκδίδει παρόμοιες δηλώσεις όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες· να υποχρεωθεί να αποζημιώσει την Ένωση Διαιτητών για την ηθική, επαγγελματική και νομική ζημία που προκλήθηκε· και να υποχρεωθεί η Ρεάλ Μαδρίτης να εκδώσει δημόσια δήλωση διόρθωσης και απολογίας».