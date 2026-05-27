Ο Βινίσιους Τζούνιορ «έσπασε» τη σιωπή του αναφορικά με την επέκταση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως δεν βιάζεται να ανανεώσει.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ βρέθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα καλεσμένος στην εκπομπή του streamer «CazeTV», όπου συζήτησε, μεταξύ άλλων, την κατάσταση του συμβολαίου του, στέλνοντας ένα μήνυμα απόλυτης ηρεμίας και εφησυχασμού στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επεσήμανε ότι το τρέχον συμβόλαιο του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, κάτι που δίνει και στις δύο πλευρές άφθονο περιθώριο διαπραγμάτευσης. «Δεν βιάζομαι να ανανεώσω το συμβόλαιό μου. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2027».

Ο Βινίσιους τόνισε επίσης την αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει με το διοικητικό συμβούλιο των «μερένχες», επιμένοντας ότι η προτεραιότητα του τώρα είναι να συνεχίσει να απολαμβάνει την καθημερινή ρουτίνα στο μαδριλένικο σύλλογο. «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ήρεμη, εγώ είμαι ήρεμος. Ο πρόεδρος με εμπιστεύεται και τον εμπιστεύομαι».

🚨 Vinicius Jr: “I’m in no rush to renew my contract. I have a contract until 2027. So, until 2027, we have a lot to discuss with Madrid, and Madrid has a lot to discuss with us”.



“Madrid is calm, I’m calm. The president trusts me, and I trust him”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/rhM7mxohO0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο ποδοσφαιριστής έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ηγέτες στα αποδυτήρια της Ρεάλ, ένα ορόσημο που, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, εκτιμά βαθύτατα.

«Τώρα είμαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι είμαι τόσο νέος, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που δεν συμβαίνει συχνά».

Ο διεθνής επιθετικός κατέληξε, βάζοντας τέλος σε τυχόν φήμες για το μέλλον του, ορκιζόμενος παράλληλα αιώνια πίστη στον σύλλογο. «Ποτέ δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου εκτός Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να μείνω εδώ για το υπόλοιπο της ζωής μου».