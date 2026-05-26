Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, ισχυρίστηκε πως έχει ήδη προχωρήσει στις πρώτες του μεταγραφές, σε περίπτωση που τελικά κερδίσει τις εκλογές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πρόκειται να διεξάγει εκλογές για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, μετά την επίσημη έγκριση της υποψηφιότητας του Ενρικέ Ρικέλμε, ο οποίος θέλει να καθαιρέσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ από την προεδρία των «μερένχες».

Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» κάλεσε τα μέλη του συλλόγου να ψηφίσουν για το αν επιθυμούν τη διεξαγωγή εκλογών, αφού η Ρεάλ τερμάτισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιο σημαντικό τρόπαιο και τώρα θα αντιμετωπίσει το νεαρό μεγιστάνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις πρώτες εκλογές του συλλόγου από το 2006.

Σε προεκλογικές του δηλώσεις στην εφημερίδα «ABC», ο υποψήφιος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει δύο ανώνυμους «διεθνείς αστέρες» με τους οποίους θα υπογράψει για να ενισχύσουν την ομάδα, αν εν τέλει εκλεγεί ως αντικαταστάτης του Πέρεθ.

«Έχουμε υπογράψει συμβόλαια με δύο διεθνείς αστέρες. Έχω συμφωνήσει ότι αν γίνω πρόεδρος, δύο μεγάλοι διεθνείς αστέρες θα παίξουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, δύο αστέρες που είναι απαραίτητοι για το αθλητικό έργο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

⭐️⭐️ "Hay dos grandes estrellas internacionales fichadas"



🧐 "Estamos trabajando también en la parte del entrenador"



⏳🗣️ ¿Anunciarlo durante estas 2 semanas? "Probablemente sí"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/RECyxvD1sT May 25, 2026

Ο Ρικέλμε συνέχισε λέγοντας ότι «πιθανότατα» θα αποκαλύψει την ταυτότητα των παικτών κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Τέλος, ο νεαρός υποψήφιος σημείωσε πως δεν είναι υπέρ της επιλογής του Ζοζέ Μουρίνιο, τονίζοντας μεν πως είναι ένας σπουδαίος προπονητής, αλλα δεν ξέρει αν είναι ο κατάλληλος για τον πάγκο της Ρεάλ.

«Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος του Μουρίνιο ούτε αντίπαλός του. Πάντα ήμουν και θα είμαι Μαδριδιστής. Αν γίνω πρόεδρος, θα το αξιολογήσουμε, αλλά αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. Θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε για προπονητές αργότερα».

«Ο Μουρίνιο είναι ένας σπουδαίος προπονητής που έχει πετύχει πολλές επιτυχίες και έχει ένα μοναδικό στυλ διαχείρισης των αποδυτηρίων. Άρα, κάποια στιγμή μπορεί να είναι κατάλληλος ή όχι για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Στην περίπτωσή μας όμως, πιστεύω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ, όχι μια βραχυπρόθεσμη λύση σαν επίδεσμο για την τωρινή κατάσταση, αλλά μια πλήρη αλλαγή πορείας με ένα μεσο- και μακροπρόθεσμο σχέδιο».

Για την ιστορία, ο Πέρεθ ηγείται των «μπλάνκος» από το 2000, με ένα διάλειμμα τριών ετών μετά την παραίτησή του το 2006. Εξελέγη χωρίς αντίπαλο το 2009, το 2013, το 2017, το 2021, καθώς και το 2025.