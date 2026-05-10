Η ιδανική φιέστα για την Μπαρτσελόνα, που επικράτησε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε τον τίτλο της La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Εξασφάλισε την κούπα ενάντια στον πιο ταιριαστό αντίπαλο! Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico του Καμπ Νου και σφράγισε τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga, φτάνοντας τα 29 τρόπαια στον θεσμό. Ράσφορντ και Τόρες τα γκολ της νίκης των Καταλανών, με τον Χάνσι Φλικ να πανηγυρίζει το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, λίγο αφότου έχασε τον πατέρα του.

Βάσεις νίκης από νωρίς

Οι Μπλαουγκράνα δεν είχαν όρεξη για δώρα και μετά από ένα αδύναμο σουτ του Βινίσιους που δεν ανησύχησε τον Γκαρσία στο δεύτερο μόλις λεπτό, πήραν το προβάδισμα χάρη σε εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ στο 9'!

Η Μπάρτσα δεν έμεινε εκεί, με τους παίκτες της να... κρύβουν την μπάλα στο 18' και τον Φεράν να την εμφανίζει στα αντίπαλα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η Βασίλισσα προσπάθησε να απαντήσει, όμως ο Γκαρθία αστόχησε σε τετ α τετ στο 22'. Η προσπάθεια του Τσουαμενί στο 33' είχε ανάλογη κατάληξη, με τον Κουρτουά να αποσοβεί το 3-0 σε σουτ του Ράσφορντ στο 38' και τον Όλμο να έχει σουτ άουτ ένα λεπτό μετά.

Δεν βρήκε απάντηση η Βασίλισσα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Φερμίν να απειλεί με σουτ από πλάγια θέση και τον Κουρτουά να αποκρούει στο 48', ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Βέλγος είχε την απάντηση και στη διαγώνια προσπάθεια του Τόρες οκτώ λεπτά αργότερα. Η Βασίλισσα έψαξε το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς, με τον Μπέλιγχαμ να σκοράρει από θέση οφσάιντ στο 63' και τον Βινίσιους να μην μπορεί να νικήσει τον Γκαρσία σε τετ α τετ δύο λεπτά αργότερα.

Ο ρυθμός σταδιακά έπεσε, με τους γηπεδούχους να διαφυλάσσουν εύκολα το προβάδισμα, χάνοντας μάλιστα και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ με τον Λεβαντόφσκι στο φινάλε, και να πανηγυρίζουν τον τίτλο με μία από τις πιο εύκολες νίκες τους σε ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ, η οποία δεν έχει και πολλά να κρατήσει από τη σεζόν που φτάνει στο τέλος της σύντομα...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρσία - Έ. Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο - Γκάβι (77' Μπερνάλ), Πέδρι - Φερμίν (87' Μπαλντέ), Όλμο (64' Ντε Γιονγκ), Ράσφορντ (64' - Τόρες (77' Λεβαντόφσκι)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά - Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Ασένθιο, Φρ. Γκαρθία - Ντίαθ (79' Μασταντουόνο), Τσουαμενί, Καμαβινγκά (70' Πιτάρς), Μπέλιγχαμ - Γκ. Γκαρθία (77' Παλάθιος), Βινίσιους

Οβιέδο-Χετάφε 0-0

Σε ένα ματς που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, Οβιέδο και Χετάφε έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να υποβιβάζονται στη Segunda Division αν η Τζιρόνα πάρει έναν βαθμό στο δευτεριάτικο ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Χαμένη ευκαιρία από την άλλη για τους φιλοξενούμενους, το ότι έφτασαν να παίξουν με δύο παίκτες παραπάνω λόγω των αποβολών των Λόπεθ (54') και Σίμπο (78') αλλά απέτυχαν να πάρουν διπλό που θα τους εδραίωνε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της La Liga.