Ο Λαμίν Γιαμάλ αποφάσισε να εμφανίσει μια σημαία της Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα.

Εκτός από το να «κλέβει» την παράσταση εντός αγωνιστικού χώρου, ο Λαμίν Γιαμάλ ξέρει να πράττει το ίδιο και εκτός αυτού. Τρανή απόδειξη οι κινήσεις του κατά τη διάρκεια της χθεσινής (11/5) παρέλασης τίτλου της Μπαρτσελόνα, για τον εορτασμό του 29ου πρωταθλήματος.

Οι «μπλαουγκράνα» βρέθηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο παρέα με τα τρόπαια της La Liga και του Σούπερ Καπ για να γιορτάσουν με τον κόσμο που βρέθηκε στους δρόμους (περί τα 750.000 άτομα) και ο 18χρονος ξεχώρισε.

Αρχικά, εθεάθη να κρατάει μια φανέλα που προκάλεσε σάλο στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού έγραφε πάνω «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν είμαι Madridista», ενώ στη συνέχεια προέβη σε ακόμη μια συμβολική κίνηση.

Το wonderkid της Μπάρτσα ύψωσε και κράτησε μια σημαία της Παλαιστίνης, δείχνοντας πως δεν είναι και τόσο... απολίτικ.