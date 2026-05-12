Φλικ: «Δεν μου άρεσε που ο Γιαμάλ κυμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης»

Ο Λαμίν Γιαμάλ κυμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της φιέστας της Μπαρτσελόνα για το 29ο πρωτάθλημα, γεγονός που δεν άρεσε στον προπονητή του, Χάνσι Φλικ.

Αντίθετος με τον κυματισμό της σημαίας της Παλαιστίνης από τον Λαμίν Γιαμάλ ο Χάνσι Φλικ! Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα σε δηλώσεις του φάνηκε να μην ασπάζεται τη χειρονομία του παίκτη του, ωστόσο υπογράμμισε πως πρόκειται για μια δική του απόφαση.

Στον απόηχο των πανηγυρισμών των Μπλαουγκράνα για την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος στη La Liga, ο Λαμίν Γιαμάλ στάθηκε έκδηλα στο πλευρό της Παλαιστίνης αναφορικά με το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα που επικρατεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη διαμάχη με το Ισραήλ.

Ο νεαρός σταρ των Καταλανών κυμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της φιέστας, σε μια κίνηση που κάποιοι την είδαν με καλό... μάτι και κάποιοι άλλοι όχι. Ένας από αυτούς που εναντιώθηκε με τον 18χρονο Ισπανό, ήταν και ο προπονητής του, Χανς-Ντίτερ Φλικ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού:

«Αυτά είναι πράγματα που συνήθως δεν μου αρέσουν. Μίλησα μαζί του, είναι δική του απόφαση», είπε χαρακτηριστικά ο κόουτς της Μπάρτσα.