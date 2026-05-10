Ο Χάνσι Φλικ θα καθοδηγήσει την Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, σε φορτισμένη βραδιά.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν, με το πρωτάθλημα να κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση της αναμέτρησης, ωστόσο για τον 61χρονο Γερμανό τεχνικό η βραδιά αυτή αποκτά και μια βαθιά προσωπική, οδυνηρή διάσταση.

Ο Φλικ ενημέρωσε το πρωί τόσο τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια όσο και τη διοίκηση του συλλόγου για την απώλεια του πατέρα του, σε μια στιγμή εξαιρετικά δύσκολη, λίγο πριν από έναν αγώνα ύψιστης αγωνιστικής και ψυχολογικής έντασης.

Παρά το βαρύ οικογενειακό πένθος, ο προπονητής αποφάσισε να παραμείνει στο πλευρό της ομάδας και να καθοδηγήσει κανονικά την Μπαρτσελόνα από τον πάγκο, επιλέγοντας να σταθεί παρών σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της χρονιάς. Η απόφασή του αυτή υπογραμμίζει το αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό και τη βαθιά του αφοσίωση προς τον σύλλογο.

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των μπλαουγκράνα θέλουμε να εκφράσουμε την αγάπη και τη στήριξή μας προς τον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τον πόνο του και στεκόμαστε στο πλευρό του σε αυτή τη τόσο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του», ανέφερε ο σύλλογος σε επίσημη ανακοίνωσή του. «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, προπονητή της Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της στους οικείους του και σε όλους τους αγαπημένους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



