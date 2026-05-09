Η Θέλτα πήρε τεράστιο διπλό στην έδρα της Ατλέτικο επικρατώντας 1-0. Νίκη-μισή παραμονή για τη Σεβίλλη του Βλαχοδήμου, παλεύουν για τη σωτηρία τους Έλτσε και Αλαβές.

Άλωσε το «Wanda Metropolitano» η Θέλτα! Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 1-0 την απογοητευμένη από τον ημιτελικό του Champions League Ατλέτικο, είναι στην έκτη θέση και κυνηγάνε την πέμπτη Μπέτις για τα... αστέρια, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Τρίποντο-ανάσα για τη Σεβίλλη του τρομερού Βλαχοδήμου, Έλτσε και Αλαβές μάχονται για να παραμείνουν στα... σαλόνια.

Στη Μαδρίτη το πρώτο ημίχρονο δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Θέλτα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το... φτωχό 0-0. Οι μονομαχίες και το επιφυλακτικό παιχνίδι κυριάρχησε εκατέρωθεν σε ένα πρώτο 45λεπτο, που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο προπονητές δοκίμασαν αρκετά νέα πρόσωπα στην αναμέτρηση για να βρουν δίχτυα και να πάρουν το τρίποντο. Αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι φιλοξενούμενοι στο 62ο λεπτό του ματς. Η ασίστ του Σβέντμπεργκ και το ωραίο σκάψιμο του Ιγκλέσιας έδωσαν μια πολύτιμη νίκη στην ομάδα του Βίγκο, που ελπίζει για το πολυπόθητο εισιτήριο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σεβίλλη - Εσπανιόλ 2-1

Νίκη-χρυσάφι πήρε η ομάδα του Βλαχοδήμου, που κατέβασε... ρολά απέναντι στους Καταλανούς. Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, πήρε το «ροζ φύλλο αγώνα» με 2-1 και πλέον κρατάει στα... πόδια της την παραμονή στη La Liga. Στη δεωδέκατη θέση με 40 βαθμούς οι γηπεδούχοι, 15η η Εσπανιόλ με 39. Η μάχη για τη σωτηρία καλά κρατεί τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε στην Ισπανία. Ντόλαν στο 56' για τους φιλοξενούμενους, Καστρίν στο 82' και Άνταμς στο 90+1 οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Έλτσε - Αλαβές 1-1

Σε ένα κομβικό ματς για την παραμονή οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Στην 13η θέση με 39 βαθμούς οι γηπεδούχοι, στην 18η με 37 η Αλαβές, που είναι στην επικίνδυνη ζώνη αλλά ελπίζει. Ο Μαρτίνεθ στο 51' από την άσπρη βούλα έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, ο Ροντρίγκες στο 72' ισοφάρισε για την Έλτσε.