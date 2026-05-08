Τσουαμενί: «Είμαι βαθιά απογοητευμένος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί είχε απολογητική διάθεση για το σοβαρό περιστατικό με τον Βαλβέρδε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί βγήκε... μπροστά και ζήτησε συγγνώμη για τα «ευτράπελα» που συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα -κατά κόρον- στα αποδυτήρια της Ρεάλ! Ο Γάλλος μέσος και ο Ουρουγουανός συμπαίκτης του θα καταβάλλουν πρόστιμο-μαμούθ 500.000 ευρώ έκαστος για τον σοβαρό καβγά που είχαν μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο 26χρονος Γάλλος διεθνής μίλησε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στους Λος Μπλάνκος τις τελευταίες μέρες και υποστήριξε πως η Βασίλισσα παραμένει μια οικογένεια παρά την κρίση που περνά, καθώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν αλλά δεν αξίζουν στις μεγάλες ομάδες και πόσο μάλλον στην πιο πολυσυζητημένη ομάδα του πλανήτη, όπως ανέφερε.

Υπενθυμίζουμε πως οι δυο μέσοι πιάστηκαν στα χέρια μετά το τέλος της προπόνησης, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να διακομίζεται στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσουαμενί:

«Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση είναι έκπληξη. Το λέω αυτό σκεπτόμενος το παράδειγμα που αναμένεται να δώσουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο.» Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, θα πρέπει πάντα να αναζητούμε την πιο ήρεμη λύση για την επίλυση μιας σύγκρουσης. Πάνω απ' όλα, είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον τρόπο που εξελίχθηκε αυτή η σεζόν. Ξέρω ότι οι οπαδοί, το προσωπικό, οι συμπαίκτες μου, η διοίκηση, όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε αυτή η σεζόν. Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα. Αυτά τα περιστατικά, ακόμα κι αν μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν αξίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο πολυσυζητημένος σύλλογος στον κόσμο. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι πλέον η ώρα να καταλάβουμε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι ή ποιος είχε δίκιο ή άδικο. Αναγνωρίζω την κύρωση του συλλόγου και την αποδέχομαι. Παραμένουμε οικογένεια, με διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους», δήλωσε εκτενώς ο παίκτης των Μαδριλένων.