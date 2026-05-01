Μιλώντας στους εκπροσώπους Τύπου, ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήγησε πως δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Επίσημη θέση πήρε -επιτέλους- ο Ζοσέ Μουρίνιο, αναφορικά με τα σενάρια που γράφονται στον παγκόσμιο Τύπο τις τελευταίες ημέρες, συνδέοντάς τον με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Special One μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο (2/5), όπου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Ερωτηθείς για την όλη κατάσταση, ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως κανείς από τον σύλλογο της Μαδρίτης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του. Έπειτα, σε ερώτηση για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει το καλοκαίρι από τους «Αετούς», απάντησε διπλωματικά λέγοντας ότι... έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο.

«Όχι, κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν μου έχει μιλήσει, μπορώ να το εγγυηθώ. Είμαι στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια, όπως ακριβώς εσείς (σσ οι δημοσιογράφοι), και έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα πράγματα, αλλά τίποτα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για το καλοκαίρι; Τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Έχω ήδη πει στον συνάδελφό σας ότι, όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, τίποτα, και όσον αφορά την Μπενφίκα, γνωρίζετε ήδη την κατάσταση. Έχω ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό μου με την Μπενφίκα, και αυτό είναι όλο».