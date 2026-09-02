Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Ραούλ Ασένσιο της Ρεάλ Μαδρίτης καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στα Γκραν Κανάρια.

Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένσιο, καταδικάστηκε για αδίκημα που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια, αφού παραδέχτηκε ότι οδήγησε υπό την επήρεια αλκοόλ στα νότια της Γκραν Κανάρια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας «Atlántico Hoy», ο νεαρός οπισθοφύλακας των «μερένχες» αποδέχτηκε την ποινή του σε μια ταχεία ακρόαση που πραγμαοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, στις 16 Αυγούστου, τον σταμάτησαν σε ένα συνήθη σημείο ελέγχου στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα και κατέγραψαν 0,90 mg/l αλκοόλ στην αναπνοή του, το οποίο είναι αρκετά πάνω από το όριο των 0,60 mg/l που επιβάλλεται από τον νόμο. Ο παίκτης επέβαινε σε μια Porsche κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ελέγχων από την τοπική αστυνομία και την Guardia Civil και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα ή απερίσκεπτη οδήγηση

Στις 19 Αυγούστου, το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 14.400 ευρώ (τέσσερις μήνες με ημερήσια ποινή 120 ευρώ) και παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης οκτώ μηνών. Η απόφαση είναι τελεσίδικη επειδή εκδόθηκε κατόπιν συμφωνίας.

🚔 Asencio, condenado por dar positivo en un control de alcoholemia



❌ 14.400 euros de multa y retirada 8 meses del permiso de conducir pic.twitter.com/j2cHAJYDNO September 2, 2026

Ο Ασένσιο, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο, αναμένεται να δικαστεί στις 3, 4 και 7 Σεπτεμβρίου για την φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση σεξουαλικών βίντεο που καταγράφηκαν το 2023 σε ξενοδοχείο στο Amadores. Οι εισαγγελείς λένε ότι δεν συμμετείχε ούτε βιντεοσκόπησε, αλλά ισχυρίζονται ότι προώθησε ένα βίντεο γνωρίζοντας ότι αποκτήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των γυναικών.

Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για φερόμενη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και θα μπορούσε να αποσύρει την κατηγορία εάν ζητήσει συγγνώμη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Οι ενάγοντες έχουν αποδεχτεί τις συγγνώμες και έχουν αποζημιωθεί, αν και η υπόθεση συνεχίζεται ως ημι-δημόσιο έγκλημα.

Οι πρώην παίκτες της ακαδημίας της βασίλισσας, Φεράν Ρουίζ, Χουάν Ροντρίγκεζ και Αντρές Γκαρσία, αντιμετωπίζουν επίσης δίκη, με πρόταση ποινής για τέσσερα χρόνια και επτά μήνες φυλάκισης, επειδή κατηγορούνται επιπλέον για διανομή παιδικής πορνογραφίας, καθώς το ένα από τα θύματα ήταν ανήλικο.