Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επέκριναν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφότου η ομάδα δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τιμήν των θυμάτων των πλημμυρών που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ.

Αρκετά κινέζικα μέσα ενημέρωσης, που συνδέονται με το επίσημο κυβερνητικό όργανο της χώρας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, επέκριναν τη Ρεάλ Μαδρίτης για το μήνυμα που δημοσίευσε ο σύλλογος στη μνήμη των θυμάτων των πλημμυρών που κατέκλυσαν το Νεπάλ και την κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ.

Αναλυτικότερα, πριν από τον αγώνα εναντίον της Μάλαγα για την τρίτη αγωνιστική της LaLiga, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου «στη μνήμη των θυμάτων των τρομερών πλημμυρών που υπέστησαν το Νεπάλ και το Θιβέτ», όπως εξήγησε αργότερα η ομάδα με ανάρτηση στον επίσημο λογαρισμό της στα κοινωνικά δίκτυα.

Moment of silence at the Bernabéu for the victims of the flood in Nepal and Tibet. pic.twitter.com/TsUx0GeRiF August 30, 2026

Αρκετά κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως η αγγλόφωνη εφημερίδα «Global Times» ερμήνευσαν αυτή τη διατύπωση ως εξίσωση του Θιβέτ, μιας αυτόνομης περιοχής υπό τον έλεγχο του Πεκίνου, με το Νεπάλ, ένα ανεξάρτητο κράτος και υποστήριξαν ότι το μήνυμα των «μερένχες» ουσιαστικά τροφοδοτεί συγκαλυμμένη αυτονομιστική ρητορική, χαρακτηρίζοντας τη «λανθασμένη».

#RealMadrid sparked criticism from Chinese fans after using “Tibet” alongside Nepal in a social media post for a pre-match tribute, which many viewed as an inappropriate reference to China’s #Xizang Autonomous Region. Experts noting that cultural awareness is increasingly crucial… pic.twitter.com/2uIUjNCGSA September 2, 2026

Θυμίζουμε πως στις 26 Αυγούστου μία ξαφνική πλημμύρα, που προκλήθηκε από την κατάρρευση των παγετώνων στο Νεπάλ, απελευθέρωσε έναν χείμαρρο πάγου, βράχων και λάσπης που έφτασε μέχρι το Γκιρόνγκ και κατέστρεψε ένα συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες ξεχωριστές αναφορές από το Νεπάλ και την Κίνα, η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 1.000 νεκρούς και πάνω από 4.000 αγνοούμενους.