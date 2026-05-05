Σε νέο δημοσίευμά της, η Equipe ανέλυσε το πώς η συμπεριφορά του Μπαπέ έχει αρχίσει να προβληματίζει στη Ρεάλ, με αφορμή και την πρόσφατη εξόρμησή του στην Ιταλία.

Ο Κιλιάν Μπαπέ τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για την εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, ενώ σύμφωνα με την Equipe, το κλίμα για τον Γάλλο σούπερ σταρ είναι ιδιαίτερα βαρύ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε οπαδούς κι εργαζόμενους της Βασίλισσας, ενώ αφορμή γι'αυτό έχει σταθεί η απόδρασή του στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, λίγες μόλις ημέρες πριν από το clasico.

Ωστόσο, τα προβλήματα με τον Γάλλο στράικερ φαίνεται πως είναι βαθύτερα κι αφορούν και την καθημερινότητά στην ομάδα.

Η Equipe αποκάλυψε περιστατικά που έχουν ενοχλήσει τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, όπως το ότι είχε καθυστερήσει 40 λεπτά σε ένα ομάδικό γεύμα, ενώ φαίνεται να περιφρονεί ένα συγκεκριμένο μέλος του τεχνικού επιτελείου των Μαδριλένων κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.

Πολλοί συμπαίκτες του θεωρούν πως απολαμβάνει κάποια προνόμια, την ώρα που ο 27χρονος παρουσιάζεται απομονωμένος, διατηρώντας στενές σχέσεις σχεδόν αποκλειστικά με τους συμπατριώτες του στη Ρεάλ.