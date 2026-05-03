Η Μπαρτσελόνα περιμένει απόψε (3/5, 22:00) γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Εσπανιόλ για να πάρει τον τίτλο αλλά ο Χάνσι Φλικ δεν... καίγεται!

Ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για τη μαθηματική κατάκτηση του φετινού τίτλου της La Liga έκανε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) η Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε με 1-2 στην Παμπλόνα της Οσασούνα.

Έτσι, η διαφορά από την 2η Ρεάλ Μαδρίτης εκτοξεύτηκε στους 14 βαθμούς και πλέον οι Καταλανοί περιμένουν απόψε (3/5, 22:00) γκέλα της ομάδας του Αρμπελόα στην έδρα της Εσπανιόλ για να στεφθούν πρωταθλητές, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της λίγκας.

Παρά την προσμονή που υπάρχει στις τάξεις των «μπλαουγκράνα», ο Χάνσι Φλικ δεν φαίνεται να... καίγεται ιδιαίτερα. Ο Γερμανός τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, αφού έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση και τη νίκη, ρωτήθηκε για το αν θα παρακολουθήσει τον αγώνα της «βασίλισσας».

Η απάντηση που έδωσε εξέπληξε τους δημοσιογράφους, αφού ο 61χρονος είπε πως... μάλλον θα πάει να δει μια παράσταση με τη γυναίκα του, με τους ρεπόρτερ να ξεσπούν σε γέλια.

«Έχω εισιτήρια για να δω τον Mago Pop με τη γυναίκα μου. Νομίζω ότι είναι η τελευταία του παράσταση. Δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο, ίσως πάω να τον δω».