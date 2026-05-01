Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ ανανεώνει έως το 2028 και... βλέπουμε
Με τη διαφορά από την 2η Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται στους 11 βαθμούς και ουσιαστικά να απομένει η μαθηματική κατάκτηση και της φετινής La Liga, η Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν.
Θέλοντας φυσικά να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, η ομάδα της Καταλονίας θα κινηθεί αναλόγως στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Χούλιαν Άλβαρες να αποτελεί ξεκάθαρα τον πρώτο στόχο. Ωστόσο, έγινε ένα άλλο πολύ σημαντικό βήμα, που δεν αφορά ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής, Μπάρτσα και Χάνσι Φλικ κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Γερμανός τεχνικός ναι μεν έχει συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο ο Τζοάν Λαπόρτα τον θέλει για... πάντα στη Βαρκελώνη.
Έτσι, οι δυο πλευρές σύντομα θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο με ισχύ έως το 2028 και πιθανή παραμονή (δηλ. +1) για μια ακόμη σεζόν. Ο 61χρονος προπονητής ανέλαβε τους «μπλαουγκράνα» πέρυσι και ήδη μετράει 4 τίτλους, που σύντομα θα γίνουν 5.
🚨 Hansi Flick will sign new deal at Barcelona, plan confirmed since the president Laporta got re-elected.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2026
New deal will be valid for the next two years. 💙❤️
Flick’s agent Pini Zahavi will arrive soon to sort details and potential +1 option until 2029, as @RogerTorello… pic.twitter.com/hzgi6Sbr6g
