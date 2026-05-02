Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από την Οσασούνα στην Παμπλόνα, ξέφυγε με 14 βαθμούς και περιμένει στραβοπάτημα της Ρεάλ για να είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Διπλό-τίτλου πέτυχε η Μπαρτσελόνα στην Παμπλόνα απέναντι στην Οσασούνα. Το 2-1 την έστειλε στο +14 τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε και με ενδεχόμενη απώλεια βαθμών της Ρεάλ αύριο απέναντι στην Εσπανιόλ, κλειδώνει και μαθηματικά το 29ο Πρωτάθλημα της ιστορίας της, πριν υποδεχθεί τους Λος Μπλάνκος στο Καμπ Νου για το Clasico.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο εικοσάλεπτο η Μπαρτσελόνα είχε την κυριαρχία, την κατοχή της μπάλας και πίεζε για να προηγηθεί. Κύριοι εκφραστές των επιθετικών προσπαθειών των Μπλαουγκράνα οι Λεβαντόφσκι και Όλμο, οι οποίοι απειλούσαν είτε με σουτ είτε με εκτελέσεις φάουλ. Αμφότεροι δημιούργησαν καταστάσεις για τους συμπαίκτες της αλλά η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Στο υπόλοιπο κομμάτι του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι κέρδισαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, πάγωσαν τον ρυθμό και δημιούργησαν τις δικές τους στιγμές.

Μόρο και Μπούντιμιρ οι πρωτεργάτες των επιθετικών προσπαθειών για την ομάδα της Παμπλόνας, που έβαλαν και τον κόσμο τους στην εξίσωση του ματς. Στο 36ο λεπτό ο Μπούντιμιρ με τρομερή solo προσπάθεια πέρασε ολόκληρη την άμυνα των Μπλαουγκράνα, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε τον Γκαρσία. Η προσπάθειά του αναχαιτίστηκε από το κάθετο δοκάρι του Γκαρσία. Ένα λεπτό αργότερα, ο συνήθης ύποπτος Κροάτης επιθετικός σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, με τον γκολκίπερ των Καταλανών να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το ματς στο... μηδέν.

Χορταστικό θέαμα στην επανάληψη

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Φλικ μπήκαν πιο δυναμικά έχοντας την κατοχή και τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Λίσι περιορίστηκε σε πιο παθητικό ρόλο αλλά ήταν καλά οχυρωμένη στα μετόπισθεν και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Μετά το 60ο λεπτό οι γηπεδούχοι απέκτησαν πιο ενεργητικό ρόλο στην αναμέτρηση με τις πρωτοβουλίες των Μόρο και Ροσιέ να προβληματίζουν τη Μπαρτσελόνα. Στο 62ο λεπτό ο Χάνσι Φλικ ανακάτεψε την τράπουλα προχωρώντας σε τριπλή αλλαγή για να βρει τον... δρόμο προς τα δίχτυα. Ράσφορντ, Τόρες και Ντε Γιονγκ, αντικατέστησαν τους Μπάρτζι, Όλμο και Γκάβι.

Στο 69ο λεπτό η Οσασούνα έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τους Γκαρθία και Μπούντιμιρ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον Γκαρσία από πλεονεκτική θέση.

Η Μπαρτσελόνα συνέχιζε να πιέζει στο τελευταίο κομμάτι του ματς και η πίεση απέδωσε καρπούς στο 81ο λεπτό. Ο Ράσφορντ έβγαλε τη σέντρα, ο Λεβαντόφσκι έκανε την κεφαλιά, βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα, με το γκολ του να βάζει μπροστά την ομάδα του. Στο 87ο λεπτό ο Τόρες διαμόρφωσε το 0-2 μετά την ασίστ του Λόπεθ. Στο 89ο λεπτό ο Ραούλ Γκαρθία μείωσε σε 1-2 για την Οσασούνα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ του ματς.

Οσασούνα (Λίσι): Ερέρα, Γκαλάν, Μπογιόμο, Κατένα, Ροσιέ, Τόρο (Μπάρχα 85'), Μονκαγιόλα (Οσαμπέλα 85΄), Μόρο, Γκόμες (Ορόθ 70'), Γκαρσία (Μπρετόνες 86'), Μπούντιμιρ (Γκαρσία 70')



Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρσία, Κανσέλο, Μαρτίν, Κουμπαρσί, Γκαρθία (Αραούχο 82'), Γκάβι (Ντε Γιονγκ 62'), Πέδρι (Μπερνάλ 88'), Μπάρτζι (Ράσφορντ 62'), Όλμο (Τόρες 62'), Φερμίν Λόπεθ, Λεβαντόφσκι

Αλαβές - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4

Σε ένα γεμάτο παιχνίδι με έξι γκολ η Μπιλμπάο επιβλήθηκε 4-2 στην έδρα της Αλαβές και ανέβηκε στην 8η θέση της κατάταξης με 44 βαθμούς, όσους έχουν και οι Θέλτα, Χετάφε που έχουν όμως ματς λιγότερο. Οι γηπεδούχοι είναι στη 17η θέση της βαθμολογίας με 36 βαθμούς και δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη σωτηρία τους, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga. Μπλάνκο στο 8' και Τενάλια στο 68' οι σκόρερ για την Αλαβές, Ναβάρο στο 46', Σανσέτ στο 74' και Νίκο Ουίλιαμς (83', 87') συμπλήρωσαν το καρέ τερμάτων για την Αθλέτικ.