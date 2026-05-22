Αποχωρεί ο Αλκάνταρα από το τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα - Το «αντίο» του Φλικ

Ο Χάνσι Φλικ επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Τιάγκο Αλκάνταρα από το τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα, ευχαριστώντας τον Ισπανό για την προσφορά του στον σύλλογο.

Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το περασμένο Σαββατοκύριακο και το ερχόμενο Σάββατο (23/05) θα δει επίσης ένα μέλος του προπονητικού της επιτελείου να αποχωρεί. Πιο συγκεκριμένα, μετά από αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του, όλα δείχνουν ότι ο Τιάγκο Αλκάνταρα θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο 35χρονος ξεκίνησε την πρώτη preseason του Χάνσι Φλικ το καλοκαίρι του 2024 ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, εργαζόμενος για να βοηθήσει τον Γερμανό στη μετάβαση, αλλά και ως... μεταφραστής.

Ωστόσο, πριν από τον πρώτο αγώνα της σεζόν, επέστρεψε στην Αγγλία για φορολογικούς λόγους. Το περασμένο καλοκαίρι ωστόσο, επέστρεψε ξανά στη Βαρκελώνη ως «επίσημο» μέλος του προπονητικού επιτελείου, όπου ανέλαβε βασικό ρόλο στην καθοδήγηση των παικτών και στην καθιέρωση των αρχών του συστήματος του Φλικ, όμως τώρα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει ξανά.

Ο 61χρόνος τεχνικός ρωτήθηκε για την αποχώρησή του Αλκάνταρα την Παρασκευή (22/05) στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην παίκτη του.

«Είπα στο προσωπικό και τους παίκτες για τη σχέση μου με τον Τιάγκο. Όταν ήμουν βοηθός στην Μπάγερν και μετά έγινα προπονητής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να κάνω ήταν να βάλω τον Τιάγκο στον πάγκο και δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς επειδή ήταν παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Άλλαξα λίγο τη φιλοσοφία του παιχνιδιού, αλλά η στάση του, η νοοτροπία του και ο τρόπος που ενεργούσε ήταν απίστευτοι».

«Και αυτό εκτιμώ στη συνεργασία μου μαζί του. Έχει μια κορυφαία νοοτροπία και είναι καταπληκτικός. Με έχει βοηθήσει πολύ εδώ στην Μπάρτσα και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν απίστευτος. Θα μας λείψει, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει τα δικά του σχέδια και αυτό είναι καλό. Ελπίζω να επιστρέψει κάποια μέρα, επειδή χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν αυτόν σε αυτόν τον χώρο».