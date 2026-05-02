Μπαρτσελόνα: Ο Ραφίνια επέστρεψε στην αποστολή για τον αγώνα με την Οσασούνα

Ο Ραφίνια επέστρψε στην αποστολή της Μπαρτσελόνα μετά από 5 εβδομάδες απουσίας και θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα με την Οσασούνα.

Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει σήμερα στη Παμπλόνα για να αναμετρηθεί με την Οσασούνα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga, σε έναν αγώνα που μπορεί να κρίνει εν πολλοίς τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Τα χαρμόσυνα νέα για τους οπαδούς των Μπλαουγκράνα ήρθαν από τον ίδιο τον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ, ο οποίος ανακοίνωσε πως ο Ραφίνια θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Καταλάνων, για την αναμέτρηση στο «EL Sadar», μετά από πέντε εβδομάδες απουσίας.

«Οι τραυματισμοί συμβαίνουν. Ο Ράφα δίνει πάντα το 100%. Είναι η νοοτροπία του, η στάση του. Μας βοηθάει πολύ, αλλά δυσκολεύτηκε αυτή τη σεζόν. Είναι σημαντικό να τον έχουμε πίσω. Θα ταξιδέψει και θα δούμε τι θα συμβεί. Είναι ο αρχηγός. Ίσως μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε».

🚨 Raphinha, back into Barcelona matchday squad after five weeks sidelined with injury. pic.twitter.com/QhOXH6kLLu May 2, 2026

Όπως πρόσθεσε ο Γερμανός τεχνικός, ο Ραφίνια επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις την Τετάρτη (29/04), μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο μηριαίο σε αγώνα της Βραζιλίας στα τέλη Μαρτίου, και θα ξεκινήσει το παιχνίδι από τον πάγκο.