Σεβίλλη: Κάνει τραγική σεζόν από την πρώτη ομάδα μέχρι την Κ19
Μετά από 2,5 δεκαετίες στη La Liga, περίοδο κατά την οποία έφτασε να θεωρείται ως μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, με συνεχή ευρωπαϊκή παρουσία και επτά τρόπαια Europa League, η Σεβίλλη βρίσκεται στα χειρότερά της, καθώς δίνει μάχη για να διατηρηθεί στα σαλόνια. Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, οι Ανδαλουσιάνοι είναι 18οι στη βαθμολογία και στο -1 από τη σωτηρία, με το ενδεχόμενο του υποβιβασμού να φαντάζει πιθανό μετά από μία καταστροφική σεζόν.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το ισπανικό κλαμπ αντιμετωπίζει προβλήματα σε όλα τα επίπεδα, με ΜΜΕ της χώρας να αναδεικνύουν την κάκιστη σεζόν που κάνουν και τα υπόλοιπα τμήματα... Η Σεβίλλη Β' έχει ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά από τη Γ' κατηγορία στη Δ', ενώ η Σεβίλλη Γ' δίνει μάχη για να διατηρηθεί στην πέμπτη κατηγορία, απέχοντας δύο βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Η δε ομάδα Νέων, είναι τέταρτη στον όμιλό της και 19 ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή, αποτυγχάνοντας να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Κύπελλο Κ19 για πρώτη φορά μετά από μία επταετία...
😱Terrible gestión en el @SevillaFC:— solofichajes123 (@solofichajes123) May 1, 2026
▪️Sevilla FC: en descenso a #SegundaDivision
▪️Sevilla B: descendido matemáticamente a #SegundaFederacion
▪️Sevilla C: en playoff de descenso a División de Honor Andaluza
▪️Sevilla Juvenil: sin clasificar para la Copa del Rey por primera vez… pic.twitter.com/vwO6FVawhY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.