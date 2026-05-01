Η Σεβίλλη μάχεται για την παραμονή στη La Liga, την ώρα που και η Β' ομάδα, και η Γ', και η Κ19 πάνε από το κακό στο χειρότερο...

Μετά από 2,5 δεκαετίες στη La Liga, περίοδο κατά την οποία έφτασε να θεωρείται ως μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, με συνεχή ευρωπαϊκή παρουσία και επτά τρόπαια Europa League, η Σεβίλλη βρίσκεται στα χειρότερά της, καθώς δίνει μάχη για να διατηρηθεί στα σαλόνια. Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος, οι Ανδαλουσιάνοι είναι 18οι στη βαθμολογία και στο -1 από τη σωτηρία, με το ενδεχόμενο του υποβιβασμού να φαντάζει πιθανό μετά από μία καταστροφική σεζόν.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το ισπανικό κλαμπ αντιμετωπίζει προβλήματα σε όλα τα επίπεδα, με ΜΜΕ της χώρας να αναδεικνύουν την κάκιστη σεζόν που κάνουν και τα υπόλοιπα τμήματα... Η Σεβίλλη Β' έχει ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά από τη Γ' κατηγορία στη Δ', ενώ η Σεβίλλη Γ' δίνει μάχη για να διατηρηθεί στην πέμπτη κατηγορία, απέχοντας δύο βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Η δε ομάδα Νέων, είναι τέταρτη στον όμιλό της και 19 ολόκληρους βαθμούς μακριά από την κορυφή, αποτυγχάνοντας να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Κύπελλο Κ19 για πρώτη φορά μετά από μία επταετία...