Η Σεβίλλη είχε τάσεις... αυτοχειρίας στην Παμπλόνα, ηττήθηκε με 2-1 από την Οσασούνα ενώ είχε το προβάδισμα μέχρι το 80' και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Δε... στρίβει με τίποτα η Σεβίλλη! Η ομάδα της Ανδαλουσίας ηττήθηκε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα, είναι στην 18η θέση με 34 βαθμούς, στο -1 από τη 17η Μαγιόρκα και η μάχη της σωτηρίας κορυφώνεται πέντε... στροφές πριν το τέλος της La Liga.

Το πρώτο ημίχρονο δεν έχει να επιδείξει κάτι αξιοσημείωτο με τις δύο ομάδες να παίζουν κυρίως για να μη δεχτούν γκολ. Οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια με το... φτωχό 0-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Σεβίλλη προηγήθηκε με τον Μωπαί στο 69ο λεπτό, σε ένα «χρυσό» γκολ για τους φιλοξενούμενους. Η χαρά τους δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Γκαρθία στο 80' ισοφάρισε σε 1-1 για τους γηπεδούχους και... βύθισε ξανά τους Σεβιγιάνους. Η απόλυτη «ψυχρολουσία» για την ομάδα του Πλάθα ήρθε στο 90+9 όταν ο Κατένα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έστειλε στα... σχοινιά την πρώην ομάδα του Αλμέιδα.

Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-3



Σε μια ποδοσφαιρική παράσταση με έξι γκολ Μαδριλένοι και Βάσκοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Σημαντικός βαθμός για τη Ράγιο, που δεν έχει όμως εξασφαλίσει σημαντική απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, φαίνεται πως χάνει το... τρένο της Ευρώπης η 8η Σοσιεδάδ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Ογιαρθάμπαλ στο 22', ενώ ο Καμέγιο ισοφάρισε για τη Βαγιεκάνο στο 30' για το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Όσκαρσον στο 63ο και Ογιαρθάμπαλ από την... άσπρη βούλα διαμόρφωσαν το 1-3, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και πήραν τον βαθμό με τον Λεζέν να μειώνει σε 2-3 στο 84' και τον Αλεμάο να κάνει το 3-3 στο 90+9.



Οβιέδο - Έλτσε 1-2



Νίκη-ανάσα στη μάχη της παραμονής για την Έλτσε στην έδρα της ουραγού και υποβιβασμένης Οβιέδο. Μπίγας στο 6' και Βιγιάρ στο 16' διαμόρφωσαν το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου, μείωσε στο 76ο λεπτό για τους γηπεδούχους ο Χαϊρά για το τελικό 1-2.