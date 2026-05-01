Μέσω του ατζέντη του, ο Μπερνάρντο Σίλβα προσπαθεί να πείσει την Μπαρτσελόνα να τον κάνει δικό της.

Ξεκάθαρος όσον αφορά τα «θέλω» του, σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ως ελέυθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και στο μυαλό του έχει μόνο μια ομάδα.

Την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον ισπανικό αλλά και τον αγγλικό Τύπο. Και γι' αυτό, μέσω του ατζέντη του, «πιέζει» όσο μπορεί την κατάσταση.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η Sport, τα πράγματα είναι τόσο απλά που αρκεί μονάχα το «ναι» του αθλητικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, ώστε να γίνει το deal.

Ο Σίλβα δεν θέλει σε καμία περίτπωση να αποχωρήσει από την Ευρώπη, παρότι έχει πλουσιοπάροχες προτάσεις από Σαουδική Αραβία και MLS, και θεωρεί την Μπάρτσα τον κατάλληλο προορισμό. Μάλιστα, σημειώνεται πως αν το θέμα προχωρήσει, ο 32χρονος θα αποτελεί την πρώτη... αλλαγή του Πέδρι.