Μπερνάρντο Σίλβα: Θέλει μόνο Μπαρτσελόνα ο Πορτογάλος
Ξεκάθαρος όσον αφορά τα «θέλω» του, σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ως ελέυθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και στο μυαλό του έχει μόνο μια ομάδα.
Την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τον ισπανικό αλλά και τον αγγλικό Τύπο. Και γι' αυτό, μέσω του ατζέντη του, «πιέζει» όσο μπορεί την κατάσταση.
Μάλιστα, όπως σημειώνει η Sport, τα πράγματα είναι τόσο απλά που αρκεί μονάχα το «ναι» του αθλητικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, ώστε να γίνει το deal.
Ο Σίλβα δεν θέλει σε καμία περίτπωση να αποχωρήσει από την Ευρώπη, παρότι έχει πλουσιοπάροχες προτάσεις από Σαουδική Αραβία και MLS, και θεωρεί την Μπάρτσα τον κατάλληλο προορισμό. Μάλιστα, σημειώνεται πως αν το θέμα προχωρήσει, ο 32χρονος θα αποτελεί την πρώτη... αλλαγή του Πέδρι.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Bernardo Silva wants to join Barcelona, according to @sport 🗞️— 433 (@433) April 30, 2026
The Portuguese international is set to become a free agent this summer after leaving Manchester City, where he won a staggering 18 trophies in 9 years. 🏆
