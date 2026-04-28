Η Χετάφε «υιοθέτησε» και επίσημα τον Μπορδάλας

Η Χετάφε προχώρησε σε μία... πρωτότυπη κίνηση, ονομάζοντας τον προπονητή της, Χοσέ Μπορδάλας, ως «υιοθετημένο γιο» της πόλης.

Την τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα της Ισπανίας αν είναι μία η ομάδα που κάνει τη διαφορά, αυτή είναι σίγουρα η Χετάφε, η οποία, παρά το γεγονός πως έχει ένα από τα μικρότερα budget της κατηγορίας και έχει σκοράρει μόνο 28 γκολ σε 33 αγώνες, βρίσκεται σε τροχιά για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Αρχιτέκτονας» του project αυτού, είναι ο προπονητής του συλλόγου, Χοσέ Μπορδάλας, ο οποίος θεωρείται «ήρωας» για την ισπανική ομάδα, αλλά και για την ίδια τη πόλη της Χετάφε. Μάλιστα η αγάπη που του τρέφει ο κόσμος είναι τόσο μεγάλη, που η δήμαρχος της πόλης προχώρησε σε μία αρκετά... πρωτότυπη κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την παραίνεση της Σάρα Ερνάντεζ, ο Ισπανός τεχνικός ονομάστηκε και επίσημα «Υιοθετημένος Γιος» της Χετάφε, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης εργάζεται τώρα για να βρει μια ημερομηνία για την επίσημη τελετή «διορισμού» του 62χρόνου προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χετάφε:

Ο Χοσέ Μπορδαλάς, ονομάστηκε επίσημα «θετός γιος» της Χετάφε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Χετάφε ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την αίτηση για την απονομή αυτής της αναγνώρισης στον τεχνικό των «μπλε», τονίζοντας το παράδειγμα της υπερνίκησης και της αφοσίωσής του.

Ένας φόρος τιμής σε μια καριέρα που αποτελεί ήδη μέρος της ιστορίας της Χετάφε και στον ιδιαίτερο δεσμό που διατηρεί με την πόλη, την ομάδα του και τους οπαδούς του.

Μια αναγνώριση που άξιζε και με το παραπάνω, κύριε.