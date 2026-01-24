Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι, ο Ρόμπερτ Μορένο εμπιστευόταν το ChatGPT όσο εργαζόταν στη Σότσι, κάτι το οποίο δεν εξελίχτηκε καλά...

Γνωστός για τη σύντομη θητεία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, που είχε ολοκληρωθεί χωρίς ήττα αλλά με μπόλικη ίντριγκα λόγω της επιστροφής του Λουίς Ενρίκε το 2019, ο Ρόμπερτ Μορένο προσπάθησε τα επόμενα χρόνια να φτιάξει το όνομά του ως προπονητής σε Μονακό και Γρανάδα, δίχως επιτυχία.

Κάπως έτσι, το 2023 βρέθηκε στη Ρωσία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σότσι και έκατσε εκεί κάτι λιγότερο από δύο χρόνια, μετρώντας έναν υποβιβασμό αλλά και μία άνοδο. Το τέλος της συνεργασίας του με τους Ρώσους ήρθε μετά το κάκιστο ξεκίνημα στην εφετινή σεζόν, με πρώην στέλεχος του συλλόγου να... δίνει στεγνά τον Ισπανό για τις μεθόδους του! Σύμφωνα με τον Αντρέι Ορλόφ, «ο Μορένο δεν άκουγε τους βοηθούς του ή τους παίκτες. Οι συνεργάτες του δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να υπερασπιστούν τις ιδέες τους. Όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, φαίνεται πως ήταν θαυμαστής του... ChatGPT».

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Σότσι εξήγησε πως κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για το δύσκολο ταξίδι στο Χαμπάροφσκ, στην άλλη άκρη της Ρωσίας, ο Μορένο είπε πως «τα έχω όλα υπό έλεγχο. Έβαλα τις παραμέτρους για το ταξίδι στο ChatGPT. Θα πετάξουμε τη μέρα του αγώνα, θα προπονηθούμε μια ώρα νωρίτερα στο Σότσι και δύο μέρες πριν φύγουμε θα αρχίσουμε να προπονούμαστε επτά το πρωί». Του είπα “Ρόμπερτ, όλα δείχνουν φοβερά αλλά πότε θα κοιμηθούν οι παίκτες;” Έβαλε εντέλει νέες παραμέτρους και ενημέρωσε το πρόγραμμα, στο τέλος ακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα βασισμένο στο ChatGPT».

Σημειώνεται πως παρότι ο Ίβηρας τεχνικός απομακρύνθηκε πολύ νωρίς στη σεζόν, η μοίρα της Σότσι δεν άλλαξε ιδιαίτερα, καθώς παραμένει τελευταία στη βαθμολογία της ρωσικής Premier League, έχοντας εννέα μόλις βαθμούς.