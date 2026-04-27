Δυσάρεστα νέα στη Ρεάλ, με τον Κιλιάν Μπαπέ να μένει εκτός δράσης για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει τραυματιστεί ξανά, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιατρικές εξετάσεις του Γάλλου σούπερ σταρ έδειξαν πρόβλημα στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού του ποδιού, μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο «πονοκέφαλο» στον Αρμπελόα και το επιτελείο του λίγο πριν λήξει η σεζόν.

Το διάστημα της απουσίας του 28χρονου φορ παραμένει ακαθόριστο, γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή του στα επόμενα κρίσιμα ματς της Βασίλισσας εξαιρετικά αμφίβολη. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του, σύμφωνα με τους Μαδριλένους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, αφορά το επερχόμενο clasico για τη La Liga στις 10 Μαΐου, όπου η Ρεάλ θα κληθεί πιθανότατα να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της για φέτος. Ο ίδιος θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ειναι διαθέσιμος στο συγκεκριμένο ματς.

Παράλληλα, η ανησυχία για τον τραυματισμό του Μπαπέ έχει επεκταθεί και στην εθνική Γαλλίας, καθώς δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ενημέρωση για την κατάστασή του εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.