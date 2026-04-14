Ο Μπαπέ χαρακτήρισε ως «δώρο θεού» τη μεταγραφή του στη Ρέαλ Μαδρίτης

Σε πρόσφατη συνέντευξη του σε γαλλικό περιοδικό, ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για την άφιξη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντας τη μεταγραφή του στους «μερένχες» ως «δώρο θεού».

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κίλιαν Μπαπέ, παραχώρησε μία μακροσκελή συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό GQ, του οποίου μάλιστα θα κοσμήσει και το εξώφυλλο για το τεύχος Απριλίου και Μαΐου, όπου μίλησε ανοιχτά, μεταξύ άλλων, για την ένταξή του στους «μερένχες», τις φιλοδοξίες του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά και την εξέλιξη του στυλ παιχνιδιού του.

Ο πρώην αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, δήλωσε πως το γεγονός ότι φοράει τα χρώματα της ισπανικής ομάδας είναι για εκείνον ένα θεϊκό δώρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του να μετακομίσει στη Μαδρίτη ως την καλύτερη της καριέρας του.

«Για μένα, είναι σαν ένα δώρο από τον Θεό. Το να έχω την ευκαιρία να ζήσω το πάθος μου, να παίξω στους μεγαλύτερους αγώνες και να παίξω για τον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που μπορώ να βγαίνω στο γήπεδο κάθε μέρα και να ξυπνάω για να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο».

🗣️ Kylian Mbappé: “For me, playing for Real Madrid is like a gift from God. Having the opportunity to live my passion, to play the best matches, to be at the best club in the world.” pic.twitter.com/ONnUlSLECh — Madrid Zone (@theMadridZone) April 14, 2026

Ο 27χρόνος επιθετικός τόνισε επίσης το προνόμιο του να παίζει στο «Μπερναμπέου», στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας, τονίζοντας πως αγωνίζεται: «στο καλύτερο γήπεδο στον κόσμο σε μια χώρα η οποία, από ποδοσφαιρικής άποψης, συγκαταλέγεται στην ελίτ του κόσμου».

Kylian Mbappé, en @GQSpain:



"Jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo"



"Cuando estoy en el Bernabéu siento que estoy pisando el mejor suelo del mundo en un país… pic.twitter.com/uLWHnL3kta — Madrid Sports (@MadridSports_) April 14, 2026

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, υπενθύμισε ακόμη πως ένα Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει μια «ξεχωριστή περίσταση», ενώ παράλληλα προέβαλε τις προσδοκίες των «τρικολόρε» για το επερχόμενο Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά .

«Νικάμε ως ομάδα, χάρη στην επιμονή και τη δύναμη της συλλογικότητας. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι, αλλά παραμένουμε αρκετά ταπεινοί ώστε να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, είναι να παραμείνεις εκεί και να συνεχίσεις να προοδεύεις. Μια καριέρα δεν ακολουθεί ποτέ μια γραμμική τροχιά. Υπάρχουν παράμετροι που ελέγχουμε και άλλες που δεν ελέγχουμε. Σήμερα, εξελίσσομαι στο περιβάλλον που ονειρευόμουν ως παιδί».

«Στις μέρες μας, το καθαρό ταλέντο δεν είναι πλέον αρκετό. Η συνέπεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά », επέμεινε ο Μπαπέ, καταλήγοντας στο ότι «το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που κάνεις με την μπάλα στα πόδια σου, αλλά περιλαμβάνει και ολόκληρη την περιφερειακή πτυχή: την ομαδική εργασία, τη συνέπεια και τις ευθύνες».