Πήρε ανάσα η Λεβάντε, με την πλάτη στον τοίχο η Σεβίλλη
Πολύ σκληρή για να τα παρατήσει η Λεβάντε! Μετά το 1-0 επί της Χετάφε, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε καλό μομέντουμ και απέναντι στη Σεβίλλη, επικρατώντας με 2-0. Έτσι, η ομάδα της Βαλένθιας πλησίασε στους δύο βαθμούς τη ζώνη της σωτηρίας, με τους Σεβιλιάνους να είναι μόλις στο +1 και τα περιθώρια να στενεύουν.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από τη Σεβίλλη. Ο Ρομέρο άνοιξε το σκορ στο 38’, όταν μετά από εξαιρετική πάσα του Ολασαγκάστι με υπέροχο τελείωμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Βλαχοδήμο. Στις καθυστερήσεις ο ίδιος παίκτης «σφράγισε» τη νίκη, εκμεταλλευόμενος την ιδανική ασίστ του Αριάγκα, φτάνοντας τα επτά τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα.
