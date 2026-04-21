Ο εμβληματικός Γιαν Τομασέφσκι εξαπέλυσε... μύδρους κατά του Χάνσι Φλικ και είπε απίστευτα πράγματα για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Μέλος της χρυσής γενιάς της Πολωνίας των 70’s, ο Γιαν Τομασέφσκι παραμένει καλά ενημερωμένος στα 78 του χρόνια και δεν χάνει την ευκαιρία να σχολιάζει τα ποδοσφαιρικά δρώμενα δίχως φίλτρα και περιστροφές.

Τώρα, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Λοτζ και της εθνικής Πολωνίας, ξεσπάθωσε κατά του Χάνσι Φλικ, ενώ είχε πολλά να πει και για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι! Αναφορικά με τον προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο Τομασέφσκι, είπε πως «ο κύριος Γερμανός είναι υπεύθυνος για ό,τι έγινε στα διπλά ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, απέδειξε ότι λίγα κοινά έχει με το ποδόσφαιρο επιπέδου. Νικούν 2-0 και αντί να παγώσει τον ρυθμό, συνεχίζει να επιτίθεται και τρώει γκολ στην αντεπίθεση. Παιδικά λάθη, ακόμα και παιδιά γελούν με αυτόν»!

Όσον αφορά δε στον Λέβα και το μέλλον του στην Μπάρτσα, ο παλαίμαχος γκολκίπερ ανέφερε πως «τα είπαμε και πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες, Ρόμπερτ, φέρσου σαν άντρας, δεν είσαι όποιος κι όποιος, είσαι ο πιο διάσημος Πολωνός στην ιστορία και επιτρέπεις να σου φέρονται έτσι. Αν φύγει τώρα, ας κάνουν ό,τι θέλουν στην Μπαρτσελόνα, είμαι βέβαιος πως είτε παίξει στο MLS, είτε σε κάποια άλλη ομάδα, θα τον χρησιμοποιούν όπως του αξίζει».