Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει βρει τον διάδοχο του Βαλβέρδε, στο κάδρο και ο Ιραόλα

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει βρει τον αντικαταστατη του Βαλβέρδε, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Τέρζιτς. Ωστόσο υπάρχει και το σενάριο Ιραόλα στον ορίζοντα.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα πως αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από το τιμόνι της Αθλέτικ Μπιλμπάο και όπως είναι λογικό οι Βάσκοι κοιτάνε την επόμενη μέρα για να βρουν τον διαδοχο του στον πάγκο.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, ο σύλλογος έχει βρει τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού της Ντόρτμουντ, Έντιν Τέρζιτς. Σύμφωνα μάλιστα με το εν λόγω δημοσίευμα έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. O Γερμανός είχε καθοδηγηση του Κιτρινόμαυρους στον τελικό του Champions League, όπου και γνώρισαν την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (2-0). Ενώ στη θητεία του στη Ντόρτμουντ κατέκτησε ένα κύπελλο και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος το 2023.

Andoni Iraola, como he contado en varias ocasiones, figura en la lista del Athletic Club, aunque Edin Terzić parece tener más posibilidades en estos momentos.



Ya hay un acuerdo verbal entre Edin Terzić y el Athletic.



El Crystal Palace también está muy interesado en Iraola.

Αξίζει να αναφέρουμε όμως ότι λόγος γίνεται και στον αγγλικό Τύπο για τον ο Άντονι Ιραόλα, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Μπόρνμουθ . Όπως αναφέρουν είναι και αυτός ενας από τους υποψηφίους για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Που εδώ που τα λέμε γνωρίζει καλά, όντας παίκτης της για 12 χρόνια (2003-2015).



Φυσικά μέχρι το τέλος της σεζόν ο σύλλογος θα έχει καταλήξει για τον αντικαταστάτη του άλλοτε τεχνικου του Ολυμπιακού που αποτελεί τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της Αθλέτικ, 492 στον αριθμό, έχοντας κατακτήσει 1 Κόπα Ντελ Ρέι και ένα Σούπερ Καπ.