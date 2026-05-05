Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι Βάσκοι ανακοίνωσαν τον αντικαταστάτη του θρυλικού κόουτς, που δεν είναι άλλος από τον Έντιν Τέρζιτς.

Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Ντόρτμουντ επιστρέφει στους πάγκους μετά από σχεδόν δύο χρόνια, καθώς είχε βρεθεί χωρίς ομάδα για ένα μεγάλο διάστημα μετά την απομάκρυνσή του από τους Βεστφαλούς το 2024.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας του στο Νόρτμουντ, ο ίδιος είχε οδηγήσει την ομάδα σε 55 νίκες μέσα σε 96 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πριν παραιτηθεί εν μέσω μιας κρίσης την οποία διερχόταν η ομάδα. Στο μεταξύ, είχε πανηγυρίσει με τη BVB ένα κύπελλο, ενώ το 2024 είχαν καταφέρει να φτάσουν υπό τις οδηγίες του στον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα πρώτου προπονητή για πρώτη φορά εκτός Γερμανίας, υπογράφοντας με την Μπιλμπάο συμβόλαιο έως το 2028.