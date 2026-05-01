Λαπόρτ: «Ευγνώμων στη Μπιλμπάο, έδωσα μια υπόσχεση στον πατέρα μου πριν πεθάνει»

Συγκινεί ο Αϊμερίκ Λαπόρτ μιλώντας για την επιστροφή του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του, λίγους μήνες πριν πεθάνει.

Ο 31χρονος στόπερ επέστρεψε στους Βάσκους ύστερα από οκτώ χρόνια, κάνοντας πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του, όταν απεβίωσε το 2025.

Ο Ισπανός αμυντικός μίλησε εκτενώς για το κεφάλαιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άλ Νασρ. Η Μπιλμπάο δε διανύει και την καλύτερη σεζόν των τελευταίων ετών, καθώς είναι στην 10η θέση της La Liga, με 41 βαθμούς μετά το πέρας 33 αγώνων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λαπόρτ:

«Ναι, πήγα στη Σαουδική Αραβία, αλλά μόλις είχα πρόταση να επιστρέψω στην Ευρώπη και στην Αθλέτικ, το έκανα».

«Για μένα και την οικογένεια μου. Έδωσα μια υπόσχεση στον πατέρα μου λίγους μήνες πριν πεθάνει. Τώρα, είμαι εδώ. Το οικονομικό δεν ήταν η προτεραιότητα μου. Είχα προτάσεις από ομάδες που πλήρωσαν περισσότερα για μένα, αλλά είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου που μετράει περισσότερο το προσωπικό κομμάτι. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και για ό,τι έκαναν για μένα από τότε που ήμουν παιδί».

«Ήθελα να παίξω παραπάνω στη Σίτι. Είχα δύο χρόνια ακόμη συμβόλαιο και θα μπορούσα να είχα μείνει. Αποφάσισα να κάνω διάλειμμα από την Πρέμιερ Λιγκ και τις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες. Είχα ήδη κατακτήσει πολλά και ήθελα να ανακαλύψω νέα πράγματα».