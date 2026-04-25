Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-2 με ανατροπή της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έχασε έδαφος στην κούρσα της Ευρώπης.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη La Liga, η Ατλέτικο Μαδρίτης χαμογέλασε ξανά, καθώς επικράτησε 3-2 της Αθλέτικ Μπιλμπάο με ανατροπή εντός έδρας και εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Οι Βάσκοι από τη μεριά τους, έμειναν ένατοι και βλέπουν την ευρωπαϊκή έξοδο να δυσκολεύει...

Κι αυτό παρότι προηγήθηκαν στο Μετροπολιτάνο στο 23', όταν μετά από κόρνερ του Ρούιθ ντε Γαλαρέτα, ο Παρέδες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν στην ισοφάριση με κοντινή προβολή του Γκριεζμάν στο 49', ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο Σόρλοθ ανέτρεψε τα δεδομένα με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Μπαένα. Ο Νορβηγός ήταν αυτός που σφράγισε τη νίκη στις καθυστερήσεις, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ, με τον Γκουρουθέτα να προλαβαίνει να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 90+7'.

Βαλένθια-Τζιρόνα 2-1

Τη σωτηρία σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε η Βαλένθια, που επικράτησε 2-1 της Τζιρόνα εντός έδρας και ξέφυγε στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Ραμαζάνι άνοιξε το σκορ για τις Νυχτερίδες στο 50', με τον Σαντίκ να διπλασιάζει τα τέρματά τους εννέα λεπτά αργότερα. Ο Ρόκα μείωσε για τους Καταλανούς στο 63', ωστόσο το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους ηττημένους να υποχωρούν στην 14η θέση της βαθμολογίας της La Liga.