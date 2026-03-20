Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε μέσω βίντεο πως αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν από τον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, κλείνοντας έναν κύκλο από το 2022.

Η είδηση της ημέρας στην Ισπανία ήρθε από τη χώρα των Βάσκων, καθώς η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανέρτησε στα social media ένα βίντεο, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να ανακοινώνει πως αποχωρεί από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν!

Η αλήθεια είναι πως η φετινή πορεία των Βάσκων δεν είναι και η καλύτερη, ωστόσο ο 62χρονος εξήγησε πως αυτή η απόφαση υπήρχε και επεξεργαζόταν στο μυαλό του για αρκετό καιρό, μέχρι να οριστικοποιηθεί.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού αποτελεί τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της Αθλέτικ, 492 στον αριθμό, έχοντας κατακτήσει 1 Κόπα Ντελ Ρέι και ένα Σούπερ Καπ. Η πρώτη του θητεία ήταν μεταξύ 2003-2005, η δεύτερη από το 2013 έως το 2027 και η 3η και.. φαρμακερή, ξεκίνησε το 2022, 2 χρόνια αφότου αποχώρησε από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Φυσικά ο «τσινγκούρι» υπήρξε και ποδοσφαιριστής του βασκικού κλαμπ, ενώ όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, θα πραγματοποιηθεί και ειδική εκδήλωση προς τιμήν του μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Τα λόγια του Βαλβέρδε:

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση στην οποία κατέληξα με την πάροδο του χρόνου, μια απόφαση που έχω συζητήσει με τον σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι μας απομένουν δέκα κρίσιμοι αγώνες πρωταθλήματος, που ξεκινούν αυτή την Κυριακή εναντίον της Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους στοχεύουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα τα δώσουμε όλα και στους οποίους, αναμφίβολα, μπορούμε να κερδίσουμε αν μείνουμε όλοι ενωμένοι».