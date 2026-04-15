Ο Άντονι Ιραόλα δεν θα είναι στον πάγκο της Μπόρνμουθ τη νέα σεζόν και το Gazzetta σας εξηγεί αν αυτή η εξέλιξη επηρεάζει ή όχι τον Χρήστο Μανδά.

Τον περασμένο Γενάρη, ο Χρήστος Μανδάς έκλεψε τις εντυπώσεις στο μεταγραφικό παζάρι καθώς ανάγκασε την Μπόρνμουθ να παραμείνει... πιστή στο deal παρά τις «τρέλες» της Λάτσιο και να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και αναγκαστική οψιόν αγοράς ύψους 20 εκατ. ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο στην ομάδα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις καθώς ο Άντονι Ιραόλα αποφάσισε ότι έχει έρθει η στιγμή για το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα και έπειτα από τρία χρόνια στον πάγκο των «κερασιών», θα αποτελέσει παρελθόν το ερχόμενο καλοκαίρι όταν θα ολοκληρωθεί και το συμβόλαιο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον 24χρονο Έλληνα τερματοφύλακα. Συγκεκριμένα, η παραμονή του στον αγγλικό σύλλογο είναι δεδομένη και άπαντες είναι ευχαριστημένοι από την παρουσία του παρότι ακόμη δεν έχει πάρει την ευκαιρία του να αγωνιστεί με τα χρώματα του συλλόγου.

Ωστόσο μέσα από τις προπονήσεις, τα δείγματα είναι εντυπωσιακά και θεωρείται θέμα χρόνου να κάνει το ντεμπούτο του στον κόσμο της Premier League ενώ οι Άγγλοι αναφέρουν συνεχώς ότι είναι ο βασικός λόγος της ανόδου στην επίδοση του βασικού τερματοφύλακα, Τζόρτζε Πέτροβιτς, καθώς ο ανταγωνισμός έχει ανέβει για τον «άσο».

Επίσης, η επιλογή της απόκτησης του διεθνή πορτιέρε δεν ήταν μόνο απόφαση του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος άναψε εξ αρχής το «πράσινο φως» για την απόκτησή του, αλλά και των ανθρώπων που απαρτίζουν το οργανωτικό κομμάτι όπως ο Νέιλ Μπλέικ, ο Σίμον Φράνσις αλλά και ο Τιάγκο Πίντο, που αποτέλεσε το πρόσωπο που επέμεινε από την πρώτη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Οπότε συνοψίζουμε ότι η απομάκρυνση του Ισπανού προπονητή, δεν αποτελεί ντόμινο εξελίξεων για την περίπτωση του Χρήστου Μανδά, ο οποίος, όπως διεκδικεί θέση βασικού τη δεδομένη στιγμή, θα κάνει το ίδιο και στην επόμενη επιλογή κόουτς του αγγλικού συλλόγου.