Ο Φεράν Τόρες με τα δυο γκολ του εις βάρος της Εσπανιόλ (4-1, 11/4) κατόρθωσε να ξεπεράσει τον θρυλικό Γιόχαν Κρόιφ στη σχετική λίστα.

Ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην άνετη -εν τέλει- νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Εσπανιόλ στο Καταλανικό ντέρμπι του Σαββάτου (11/4), σημειώνοντας «ντοπιέτα».

Ο Φεράν Τόρες με δυο δικά του γκολ άνοιξε τον δρόμο έτσι ώστε η ομάδα του Χάνσι Φλικ να επικρατήσει της μισητής αντιπάλου και να αυξήσει τη διαφορά της στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη μάχη τίτλου της La Liga.

Με αυτά τα δυο «παστέλια», ο Ισπανός έφτασε συνολικά τα 18 μέσα στη σεζόν, δίνοντας απάντηση σε όσους τον επικρίνουν, είτε φιλάθλους είτε αντιπάλους των «μπλαουγκράνα». Πέραν αυτού όμως ο.... καρχαρίας, όπως είναι το παρατσούκλι του, κατάφερε κάτι εντυπωσιακό.

Ξεπέρασε σε γκολ με τη φανέλα της Μπάρτσα τον θρυλικό Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος σε 180 συμμετοχές είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα 60 φορές. Ο Τόρες μετράει ήδη 62, έχοντας όμως και 21 αγώνες περισσότερους (201), με το κοντέρ όμως να συνεχίζει να γράφει.

Μάλιστα, μπήκε και στους 50 πρώτους σκόρερ στην ιστορία των Καταλανών, ενώ θέλει ακόμη ένα για να πιάσει την κορυφαία σεζόν του (σσ 19 γκολ πέρυσι).