Θέλει το πρωτάθλημα και το δείχνει με κάθε τρόπο! Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-1 της Εσπανιόλ για την 31η ρετρό αγωνιστική της La Liga και είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, επτά... στροφές πριν το φινάλε.

Στο πρώτο ημίχρονο οι Μπλαουγκράνα ήταν το απόλυτο αφεντικό του αγώνα και πήγαν στα αποδυτήρια με τον δείκτη του σκορ να είναι στο 2-0. Στο 10ο λεπτό ο Φεράν Τόρες έκανε το 1-0 με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Γιαμάλ.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, το ίδιο δίδυμο συνεργάστηκε εκ νέου, με την ίδια κατάληξη. Κάθετη πάσα του Λαμίν Γιαμάλ και ιδανικό πλασέ από τον Ισπανό φορ για το 2-0. Ήταν η 11η ασίστ του 19χρονου σταρ και το 14ο γκολ του 26χρονου φορ στη φετινή La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν κατά κόρον σε παθητικό ρόλο, ωστόσο είχαν δύο καλές στιγμές με τους Γκαρθία και Ντόλαν να σουτάρουν χωρίς να βρίσκουν τον στόχο. Προς το τέλος του πρώτου μέρους υπήρξε ένταση, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να μοιράζει κίτρινες κάρτες εκατέρωθεν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κινούταν συνεχώς κοντά στην περιοχή των αντιπάλων της, ενώ από τη μεριά της η Εσπανιόλ προσπαθούσε να απειλήσει στην αντεπίθεση. Στο 56ο λεπτό, κόντρα στη ροή του ματς, ο Λοθάνο μείωσε με υπέροχο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έβαλε την ομάδα του ξανά στο... κόλπο.

Προϊόντος του χρόνου, οι γηπεδούχοι είχα την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο και πίεζαν για να βρουν τρίτο γκολ και οι φιλοξενούμενοι έψαχναν τη... στιγμή τους για να ισοφαρίσουν. Η Εσπανιόλ παραλίγο να... σοκάρει τη Μπάρτσα στο 80', όμως η προβολή του Φερνάντεθ πέρασε άουτ. Στα τελευταία λεπτά, Λαμίν Γιαμάλ και Μάρκους Ράσφορντ βρήκαν δίχτυα, έκαναν το 4-1 και έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων!

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Αλαβές 3-3

Σε ένα χορταστικό ματς στη «Χώρα των Βάσκων» με έξι γκολ και πλούσιο θέαμα, Σοσιεδάδ και Αλαβές αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς-νωρίς με αυτογκόλ του Τσαλέτα-Τσαρ στο 3'. Ο Σούτσιτς έφερε το ματς στα ίσα στο 14', για να δώσει ξανά προβάδισμα στην Αλαβές, ο Ντιαμπατέ, στο 24'.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να βάλουν αυτογκόλ με τον Σιβέρα, για το 2-2. Ο Όσκαρσον στο 60ο λεπτό έκανε το 3-2 για τη Σοσιεδάδ, όμως ο Μπογιέ ισοφάρισε στο 90+7 και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Αλαβές στην 15η.

Έλτσε - Βαλένθια 1-0

Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν 1-0 των Νυχτερίδων με το γκολ του Σεπέντα στο 73ο λεπτό. Η Έλτσε πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη και πλέον βρίσκεται στην 16η θέση. Ήταν η δεύτερη σερί ήττα για την... προβληματική Βαλένθια, που είναι στην 14η θέση του πίνακα.