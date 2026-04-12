Ο Μαρκ Κασαντό θέλει να παίζει περισσότερο, επομένως θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με πιθανότερο προορισμό τη Σαουδική Αραβία.

Ο Μαρκ Κασαντό εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, καθώς ο 22χρονος αμυντικός χαφ είναι έτοιμος να αναζητήσει μια νέα πρόκληση εκτός Ισπανίας. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τις ακαδημίες των Καταλανών, ο περιορισμένος ρόλος του στην ομάδαα υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ τον οδήγησε στην απόφαση να χάξει μια νέα πρόκληση, όπου θα έχει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η Σαουδική Αραβία είναι ο επικρατέστερος προορισμός του. Αρκετοί σύλλογοι από την αραβική χερσόνησο παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, προσφέροντάς του μάλιστα κάτι περισσότερο από ικανοποιητικές απολαβές. Παράλληλα και η Ατλέτικο Μαδρίτης τον έχει στη λίστα της.

Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη, θέτοντας ως ελάχιστη τιμή 20 εκατομμύρια ευρώ. Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2028, οι Καταλανοί επιδιώκουν να επωφεληθούν οικονομικά από την πώληση ενός παίκτη που δεν φαίνεται να είναι μέσα στα πλάνα του Γερμανού προπονητή του.

Τη φετινή σεζόν ο ίδιος μετρά 30 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ένα γκολ.