Μπαρτσελόνα: Ο Κασαντό αποχωρεί και πάει Σαουδική Αραβία στα 22 του
Ο Μαρκ Κασαντό εκτός απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, καθώς ο 22χρονος αμυντικός χαφ είναι έτοιμος να αναζητήσει μια νέα πρόκληση εκτός Ισπανίας. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τις ακαδημίες των Καταλανών, ο περιορισμένος ρόλος του στην ομάδαα υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ τον οδήγησε στην απόφαση να χάξει μια νέα πρόκληση, όπου θα έχει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής.
Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η Σαουδική Αραβία είναι ο επικρατέστερος προορισμός του. Αρκετοί σύλλογοι από την αραβική χερσόνησο παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, προσφέροντάς του μάλιστα κάτι περισσότερο από ικανοποιητικές απολαβές. Παράλληλα και η Ατλέτικο Μαδρίτης τον έχει στη λίστα της.
Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον παίκτη, θέτοντας ως ελάχιστη τιμή 20 εκατομμύρια ευρώ. Με το συμβόλαιό του να λήγει το 2028, οι Καταλανοί επιδιώκουν να επωφεληθούν οικονομικά από την πώληση ενός παίκτη που δεν φαίνεται να είναι μέσα στα πλάνα του Γερμανού προπονητή του.
Τη φετινή σεζόν ο ίδιος μετρά 30 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ένα γκολ.
🚨 𝗠𝗔𝗥𝗖 𝗖𝗔𝗦𝗔𝗗𝗢 🇪🇸 𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗟𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗨 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ ! 👋— Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026
L’Espagnol est convaincu qu’à 22 ans il doit jouer et qu’il ne fait plus partie des plans de Flick et des Blaugrana. ❌
Le club veut 20 M€. 💰… pic.twitter.com/RC8rmGHJTr
