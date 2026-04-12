Μόλις δύο χρόνια άντεξε μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κρόος, με τον Γερμανό να γυρίζει στην ομάδα της καρδιάς του αναλαμβάνοντας νέο ρόλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του Τόνι Κρόος στο «Βαλδεμπέμπας». Ο Γερμανός μέσος μπορεί στα 36 του να παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ωστόσο η επιστροφή του δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά την ένταξή του στο διοικητικό και αθλητικό επιτελείο της Βασίλισσας από την επόμενη σεζόν.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, η διοίκηση των Μερένγκες, με τον ίδιο τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ηγείται της προσπάθειας αυτης, επιθυμεί να καλύψει με έναν διαφορετικό τρόπο το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κρόος τον Ιούνιο του 2024. Θεωρούν πως η παρουσία του στις καθημερινές λειτουργίες του συλλόγου θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, βάσει της εμπειρίας και των ισχυρών δεσμών που διατηρεί με την ομάδα ακόμα και μετά την αποχώρησή του.

Οι σχέσεις του Κρόος με τη Ρεάλ παραμένουν άριστες, ενώ ο ίδιος έχει ήδη εγκατασταθεί μόνιμα στη Μαδρίτη, έχοντας ιδρύσει τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία. Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες των καθηκόντων του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η απόφαση για την επιστροφή του Γερμανού στο «σπίτι» του θεωρείται ειλημμένη από πλευράς Ρεάλ.