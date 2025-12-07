Ο άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ανάρτηση με την κορυφαία εντεκάδα που ο ίδιος επέλεξε, προκαλώντας... διχασμό στα σχόλια των χρηστών των social media.

Έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος από τη στιγμή που ο Τόνι Κρόος έβαλε τέλος στην τεράστια ποδοσφαιρική του καριέρα, «κρεμώντας» τα παπούτσια του σε ηλικία -τότε- 33 ετών.

Μια καριέρα γεμάτη τίτλους και... ασίστ, που εκτοξεύτηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία πανηγύρισε συνολικά 23 τρόπαια, εκ των οποίων 5 Champions League, έχοντας συνολικά (σσ με τους Μαδριλένους) 28 γκολ και 99 ασίστ σε 465 επίσημα παιχνίδια.

Ωστόσο, ο Γερμανός «θρύλος» ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα, με αφορμή την κίνησή του να δημοσιεύσει την κατά τη γνώμη του, κορυφαία εντεκάδα όλων των εποχών, στην οποία μάλιστα δεν συμπεριέλαβε τον εαυτό του!

Οι επιλογές του προκάλεσαν αρκετή διχογνωμία στα social media, κυρίως με αφορμή την «απουσία» παικτών όπως ο Κασεμίρο, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες, αλλά και ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Αρκετή κουβέντα σήκωσε και η επιλογή του να βάλει τον Μάνουελ Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, έναντι των Κασίγιας - Κουρτουά.

Όσον αφορά την επίθεση πάντως, εκεί δεν υπήρξε... αντίρρηση, αφού Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο βρίσκονται μπροστά από τον... Λιονέλ Μέσι.