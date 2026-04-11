Ρεάλ Μαδρίτης: Επιτίθεται στη La Liga για τη διαιτησία
Η ατμόσφαιρα στη Ρεάλ μυρίζει... μπαρούτι μετά τη νέα απώλεια βαθμών εναντίον της Τζιρόνα, με τη χθεσινή ισοπαλία (1-1) στο Μπερναμπέου να την αφήνει αρκετά πίσω στη «μάχη» του τίτλου της La Liga.
Η διοίκηση των Μαδριλένων είναι δυσαρεστημένη και έχει έντονα παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις της χθεσινής αναμέτρησης και όχι μόνο! Στο στρατόπεδο των Λος Μπλάνκος υποστηρίζουν πως υπάρχει συνεχόμενη αλλοίωση των αγώνων και το κλίμα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος είναι τεταμένο.
Παρόλο που ο Γενικός Διευθυντής της Ρεάλ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, φαινόταν πως είχε τη διάθεση να συνεργαστεί με τις πρωτοβουλίες και τις συζητήσεις της La Liga, ο χθεσινός αγώνας δείχνει να δημιουργεί τεράστιο... ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με την Diario AS, η ομάδα της πρωτεύουσας διαμαρτύρεται για οκτώ πανομοιότυπες φάσεις, στις οποίες ο Κιλιάν Μπαπέ δέχθηκε αγκωνιά από αντίπαλό του. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, ο Γάλλος σταρ μάτωσε, κάτι που εξόργισε περισσότερο τους παράγοντες της ομάδας του.
LaLiga niega que se ocultase la sangre de Mbappé y recuerda que el codazo de Reis se repitió hasta en ocho ocasiones.— Diario AS (@diarioas) April 11, 2026
