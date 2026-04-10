Η Ρεάλ Μαδρίτης στραβοπάτησε για άλλη μια φορά, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Τζιρόνα στο Μπερναμπέου και είδε το πρωτάθλημα να κάνει... φτερά!

Δε λέει να το πάρει με τίποτα... πάνω της η Ρεάλ Μαδρίτης του Αρμπελόα, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Τζιρόνα στο Μπερναμπέου και έχασε κι άλλο πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου της La Liga, επτά στροφές πριν το φινάλε, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στο +6 με ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν αρκετές φορές με τους Μπαπέ, Ντίαθ και Μπέλιγχαμ στο πρώτο 25λεπτο, αλλά βρήκαν απέναντι τους έναν εντυπωσιακό Γκαζανίγκα, που κατέβασε... ρολά. Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι είχαν κατά κύριο λόγο παθητικό ρόλο, ωστόσο είχαν τις στιγμές τους με τους Ουναϊ, Λεμάρ και Ετσεβερία να ανησυχούν τον Λούνιν με επικίνδυνα σουτ μέσα από την περιοχή.

Το πρώτο μέρος είχε και αρκετή ένταση, με τη Τζιρόνα να ζητά κόκκινη κάρτα σε αγκωνιά του Μπαπέ, με τον Γάλλο σταρ να αντικρίζει εντέλει την κίτρινη. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Ρεάλ στο προσκήνιο. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ασφυκτικά και άνοιξαν το σκορ στο 51ο λεπτό, με σουτ-κεραυνό του Φεντερίκο Βαλβέρδε έξω από την περιοχή. Στο 62ο λεπτό του ματς, ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν για το 2-0, μια... φωτοβολίδα του Λεμάρ έξω από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσα και πάγωσε το Μπερναμπέου.

Το 1-1 των φιλοξενούμενων αποσυντόνισε τους Λος Μπλάνκος, με τη Τζιρόνα να εμφανίζεται αρκετά απειλητική στην κόντρα. Αυτό δεν άρεσε στο κοινό της Βασίλισσας, που άρχισε τις αποδοκιμασίες στο 75ο λεπτό του παιχνιδιού. Προϊόντος του χρόνου, το ματς απέκτησε νευρικότητα με αρκετές μονομαχίες και κάρτες εκατέρωθεν.

Ο Αρμπελόα προσπάθησε να αλλάξει την τύχη του ματς με αλλεπάλληλες αλλαγές, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να καταφέρει να βρει δίχτυα. Το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 1-1 με τους Μερένγκες να προβληματίζουν για ένα ακόμα ματς και να μένουν μακριά από τη νίκη... Υπενθυμίζουμε, πως αυτή η αγωνιστική (10-13 Απριλίου) είναι ρετρό για το ισπανικό πρωτάθλημα, οπότε αν σας έκανε κάτι εντύπωση στα γραφικά της La Liga ή στη φανέλα της Τζιρόνα, οφείλεται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την οποία απείχαν μόνο οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Χετάφε και Ράγιο Βαγιεκάνο.