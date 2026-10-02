Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, αναφορικά με τον τραυματισμό του Ραφίνια σε φιλικό της Βραζιλίας.

Ευχάριστα νέα έλαβαν ο Χάνσι Φλικ και οι συνεργάτες του, αναφορικά με τον τραυματισμό του Ραφίνια, που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το νικηφόρο με 4-2 φιλικό της Εθνικής Βραζιλίας με την Αυστραλία (29/9).

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω μυϊκών ενοχλήσεων από τον Κάρλο Αντσελότι, δημιουργώντας τεράστια ανησυχία στο στρατόπεδο των ανθρώπων των πρωταθλητών Ισπανίας.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ισπανικά ρεπορτάζ σήμερα (2/10), οι εξετάσεις του 29χρονου στράικερ είναι καθαρές, με αποτέλεσμα να είναι κανονικά στη διάθεση του Φλικ, ενόψει της επανέναρξης των πρωταθλημάτων και του αγώνα της Μπάρτσα με τη Χετάφε (10/10).

Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο Ραφίνια είναι από τους πλέον καθοριστικούς ποδοσφαιριστές των Καταλανών, έχοντας 14 γκολ και 3 ασίστ σε μόλις 8 παιχνίδια.