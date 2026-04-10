Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, o Λεβαντόφσκι έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στη Μίλαν την ώρα που και η Γιουβέντους ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φαίνεται να έχει αυτοπροταθεί στη Μίλαν. Το συμβόλαιο του Πολωνού σταρ με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, γεγονός που επιτρέπει στους Ροσονέρι να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο.

Η Μίλαν, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι προς αναζήτηση σέντερ φορ εν όψει της νέας σεζόν, μιας και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από τους Λεάο και Πούλισικ. Παρά το ότι έχει συμπληρώσει τα 37, στο Μιλάνο βλέπουν τον Λέβα ως την καλύτερη λύση για την κορυφή της επίθεσής τους με τον ίδιο να μετρά φέτος 12 γκολ στη La Liga με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα.

Ωστόσο, η Μίλαν πρόκειται να συναντήσει μεγάλο ανταγωνισμό μέχρι να τον εντάξει στο δυναμικό της, με την Gazzetta dello Sport να αναφέρει πως και η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την περίπτωση του και θα επιχειρήσει να τον φέρει στο Τορίνο το ερχόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει τελικά με το συμβόλαιο του Ντούσαν Βλάχοβιτς, που επίσης εκπνέει το καλοκαίρι και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία συμφωνία για την ανανέωσή του.