Σε διευκρινήσεις σχετικά με όσα έγιναν με τον Ορελιέν Τσουαμενί προέβη ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει με καζάνι που βράζει, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε προχώρησε σε μακροσκελή δημοσίευση στα social media, όπου μίλησε για όσα έγιναν με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο Ουρουγουανός παραδέχτηκε ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον συμπαίκτη του αλλά διέψευσε ότι χτύπησε ο ένας τον άλλο, ισχυριζόμενος ότι ο τραυματισμός που αποκόμισε προήλθε από χτύπημα σε τραπέζι.

Ο 28χρονος μέσος καυτηρίασε τη δημοσιοποίηση όσων έγιναν και απολογήθηκε για το συμβάν, ενώ αναφέρθηκε και στην κακή σεζόν που κάνει συνολικά φέτος η Βασίλισσα, επιβεβαιώνοντας, τέλος, ότι θα χάσει το προσεχές ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά:

Χθες είχα ένα περιστατικό με έναν συμπαίκτη μου ως αποτέλεσμα μιας φάσης στην προπόνηση, όπου η κούραση από την ένταση των αγώνων και η απογοήτευση έκαναν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα. Σε φυσιολογικά αποδυτήρια, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και να λυθούν εσωτερικά χωρίς να γίνουν δημόσια. Προφανώς υπάρχει κάποιος πίσω από όλο αυτό που διέδωσε γρήγορα την ιστορία και, σε συνδυασμό με μια σεζόν χωρίς τίτλους,όλα διογκώνονται υπερβολικά.



Σήμερα είχαμε άλλη μία διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της έντασης, χτύπησα κατά λάθος το κεφάλι μου σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό κόψιμο στο μέτωπό μου, το οποίο χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε κανένα σημείο δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε κι εγώ χτύπησα εκείνον. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν πως υπήρξε καβγάς ή ότι όλα έγιναν εσκεμμένα, όμως αυτό απλώς δεν συνέβη.



Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευσή μου βλέποντας κάποιους από εμάς να φτάνουμε στο τέλος της σεζόν με τις τελευταίες μας δυνάμεις, ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι, έφτασε σε σημείο να καταλήξω σε έντονη διαφωνία με έναν συμπαίκτη μου. Ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά συγγνώμη, γιατί αυτή η κατάσταση με πληγώνει και με πληγώνει επίσης η περίοδος που περνάμε. Η Ρεάλ είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να μένω αδιάφορος απέναντι σε ό,τι συμβαίνει γύρω της.

🚨 OFFICIAL: Fede Valverde statement.



“Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion”.



“In a normal locker room, these things can happen and are usually… pic.twitter.com/LGJxmsMhAx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026



Αυτό που έγινε είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, έντασης και απογοήτευσης, που κατέληξαν σε έναν ανούσιο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας χώρο για υπερβολές, εικασίες και ψευδείς ιστορίες γύρω από το περιστατικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να υπάρχουν εκτός γηπέδου εξαφανίζονται μόλις μπούμε σε αυτό, και αν χρειαστεί να υπερασπιστώ αυτόν τον σύλλογο μέσα σε ένα στάδιο, θα είμαι πάντα ο πρώτος που θα το κάνει.



Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια πριν το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και επέλεξα να κρατήσω μέσα μου τον θυμό και την απογοήτευσή μου. Χάσαμε άλλη μία χρονιά και δεν θεωρούσα σωστό να κάνω αναρτήσεις στα social media, όταν το μόνο μέρος όπου ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω ήταν μέσα στο γήπεδο - και πιστεύω πως αυτό ακριβώς έκανα.



Γι’ αυτό και με στενοχωρεί και με πονά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, ειδικά τώρα που οι ιατρικές αποφάσεις δεν θα μου επιτρέψουν να αγωνιστώ στο επόμενο παιχνίδι. Πάντα έδινα τα πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό και το ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα με πληγώνει βαθιά. Παραμένω στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση θεωρηθεί απαραίτητη. Σας ευχαριστώ.