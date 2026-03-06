Η La Liga ανακοίνωσε πως μεταξύ 10 και 13 Απριλίου οι ομάδες Α' και Β' κατηγορίας θα φορέσουν ρετρό φανέλες, με Ρεάλ Μαδρίτης & Μπαρτσελόνα ωστόσο να απέχουν.

Συχνά βλέπουμε ομάδες να φορούν ρετρό φανέλες προκειμένου να γιορτάσουν κάποια επέτειο, ωστόσο στη La Liga αποφάσισαν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, διοργανώνοντας μία ολόκληρη αγωνιστική βουτηγμένη στο παρελθόν και τη νοσταλγία!

Η ισπανικά λίγκα ανακοίνωσε πως μεταξύ 10 και 13 Απριλίου, οι ομάδες της πρώτης αλλά και της δεύτερης κατηγορίας θα φορέσουν ρετρό εμφανίσεις στο πλαίσιο της Jornada Retro, με τις φανέλες να παρουσιάζονται στις 19 Μαρτίου στην ισπανική εβδομάδα μόδας.

Ωστόσο, από τους 42 συλλόγους της La Liga και της Segunda Division, τέσσερις αναμένεται να απέχουν. Ο λόγος για τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Χετάφε και Ράγιο Βαγιεκάνο, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως η Βασίλισσα έχει κρατήσει συνολικά αποστάσεις από το πρότζεκτ, την ώρα που Καταλανοί και Φρανχιρόχος φέρονται να επικαλούνται «λογιστικές δυσκολίες».

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι διαιτητές θα φορούν... old school εμφανίσεις τις μέρες εκείνες, ενώ ανάλογα θα τροποποιηθούν και τα γραφικά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Συνολικά το πρότζεκτ έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών, ωστόσο είναι σαφές πως η απουσία των δύο μεγαλύτερων ισπανικών ομάδων αφαιρεί μεγάλο μέρος της δυναμικής του.