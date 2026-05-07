Ρεάλ: Γονείς παικτών τηλεφώνησαν στον Πέρεθ γιατί δεν έπαιζαν τα παιδιά τους
Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, με τα κρούσματα πειθαρχικών παραπτωμάτων να διαδέχονται το ένα το άλλο, με αποκορύφωμα τον τσακωμό των Βαλβέρδε και Τσουαμενί, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Ουρουγουανού. Γενικώς η σεζόν υπήρξε... μαρτυρική για τη Βασίλισσα, που εγκατέλειψε γρήγορα το πρότζεκτ Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονταν, με το COPΕ να προχωρά σε μία ασύλληπτη αποκάλυψη.
Σύμφωνα με τη ραδιοφωνική εκπομπή El Partidazo de COPE, κατά τη διάρκεια της σεζόν οι γονείς όχι ενός αλλά δύο ποδοσφαιριστών της Ρεάλ, ενός αμυντικού και ενός μέσου (αμφότεροι διεθνείς), πήραν τηλέφωνο τον Φλορεντίνο Πέρεθ προκειμένου να παραπονεθούν για τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής των παιδιών τους! Για «κακομαθημένα αποδυτήρια» έκανε λόγο το σχετικό ρεπορτάζ, με τον ισχυρό άντρα του συλλόγου να καλείται να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις, όσο ο Άλβαρο Αρμπελόα προσπαθεί να ετοιμάσει την ομάδα του για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα...
🚨 BREAKING: The parents of 2 Real Madrid players called Florentino Perez DIRECTLY this season to tell him that their children are NOT playing enough minutes and they should play more. @COPE pic.twitter.com/tiKOmpqvRo— Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026
