Απίθανη αποκάλυψη από το COPE, σύμφωνα με το οποίο οι γονείς δύο παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης τηλεφώνησαν στον Φλορεντίνο Πέρεθ για να μάθουν γιατί δεν παίζουν οι γιοι τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, με τα κρούσματα πειθαρχικών παραπτωμάτων να διαδέχονται το ένα το άλλο, με αποκορύφωμα τον τσακωμό των Βαλβέρδε και Τσουαμενί, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Ουρουγουανού. Γενικώς η σεζόν υπήρξε... μαρτυρική για τη Βασίλισσα, που εγκατέλειψε γρήγορα το πρότζεκτ Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονταν, με το COPΕ να προχωρά σε μία ασύλληπτη αποκάλυψη.

Σύμφωνα με τη ραδιοφωνική εκπομπή El Partidazo de COPE, κατά τη διάρκεια της σεζόν οι γονείς όχι ενός αλλά δύο ποδοσφαιριστών της Ρεάλ, ενός αμυντικού και ενός μέσου (αμφότεροι διεθνείς), πήραν τηλέφωνο τον Φλορεντίνο Πέρεθ προκειμένου να παραπονεθούν για τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής των παιδιών τους! Για «κακομαθημένα αποδυτήρια» έκανε λόγο το σχετικό ρεπορτάζ, με τον ισχυρό άντρα του συλλόγου να καλείται να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις, όσο ο Άλβαρο Αρμπελόα προσπαθεί να ετοιμάσει την ομάδα του για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα...