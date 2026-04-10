Ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται στη βασική λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας την ερχόμενη σεζόν, σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει προπονητή για την επόμενη... μέρα της και ο πρώην ομοσπονδιακός κόουτς της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, μοιάζει να βρίσκεται στα φαβορί, σύμφωνα με δημοσίευμα του RMC Sport.

Μετά από 14 χρόνια στον πάγκο των Τρικολόρ, ο Ντιντιέ Ντεσάν ψάχνει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας και η Ρεάλ δείχνει να «γλυκοκοιτάζει» την περίπτωσή του για την ερχόμενη σεζόν.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον Άλβαρο Αρμπελόα, παρά τη φιλία που τους συνδέει και στο πρόσωπο του Γάλλου τεχνικού βλέπει την εμπειρία και τις επιτυχίες στον πάγκο της Γαλλίας, ως σημαντικά «ατού». Ακόμη, στο στρατόπεδο των Μαδριλένων εκτιμούν τη μεγάλη καριέρα του ως πρώην παίκτης των Μονακό, Γιουβέντους, Μαρσέιγ και φυσικά της Εθνικής και τη νοοτροπία νικητή που τον διακατέχει, με μεγαλύτερο διαπιστευτήριο την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018, με τους Πετεινούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βασίλισσα έχει στο ρόστερ της αρκετούς Γάλλους (Μπαπέ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Μεντί), οι οποίοι σέβονται ιδιαιτέρως την προσωπικότητα του Ντεσάν από την κοινή τους συνύπαρξη με το εθνόσημο.