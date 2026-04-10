Οι αγώνες σε Α' και Β' κατηγορία της Ισπανίας που θα διεξαχθούν μεταξύ 10-13 Απριλίου θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Jornada Retro, φέρνοντας αναμνήσεις από το παρελθόν.

Όποιος παρακολουθεί αυτήν την ώρα την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Τζιρόνα, μπορεί να παρατηρήσει πως τα γραφικά της La Liga δεν θυμίζουν σε τίποτα τα συνηθισμένα ή μάλλον, πιο σωστά, θυμίζουν κάτι από το παρελθόν.

Κι αυτό γιατί έφτασε η ώρα για τη Jornada Retro, που είχε προαναγγελθεί από τη λίγκα εδώ και έναν μήνα και γυρίζει την Ισπανία στο χθες! Οι ομάδες της Α' και της Β' κατηγορίας θα αγωνιστούν στα ματς μεταξύ 10 και 13 Απριλίου φορώντας παλιές εμφανίσεις, ενώ και τα τηλεοπτικά γραφικά είναι ρετρό.

Μελανό σημείο, η άρνηση των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Χετάφε και Ράγιο Βαγιεκάνο να συμμετάσχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία, επικαλούμενες λογιστικές δυσκολίες, με τους Μερένγκες να φορούν τη φετινή τους εμφάνιση, την ώρα που η Τζιρόνα φορά παλιά φανέλα. Σημειώνεται πως και οι διαιτητές είναι ντυμένοι αναλόγως, ενώ ακόμα και η μπάλα είναι... παλιακή!

🚨 𝗡𝗘𝗪: The Real Madrid XI in retro style.



