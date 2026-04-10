Ισπανία: Ο λόγος που οι αγώνες θα θυμίσουν άλλες εποχές
Όποιος παρακολουθεί αυτήν την ώρα την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Τζιρόνα, μπορεί να παρατηρήσει πως τα γραφικά της La Liga δεν θυμίζουν σε τίποτα τα συνηθισμένα ή μάλλον, πιο σωστά, θυμίζουν κάτι από το παρελθόν.
Κι αυτό γιατί έφτασε η ώρα για τη Jornada Retro, που είχε προαναγγελθεί από τη λίγκα εδώ και έναν μήνα και γυρίζει την Ισπανία στο χθες! Οι ομάδες της Α' και της Β' κατηγορίας θα αγωνιστούν στα ματς μεταξύ 10 και 13 Απριλίου φορώντας παλιές εμφανίσεις, ενώ και τα τηλεοπτικά γραφικά είναι ρετρό.
Μελανό σημείο, η άρνηση των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Χετάφε και Ράγιο Βαγιεκάνο να συμμετάσχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία, επικαλούμενες λογιστικές δυσκολίες, με τους Μερένγκες να φορούν τη φετινή τους εμφάνιση, την ώρα που η Τζιρόνα φορά παλιά φανέλα. Σημειώνεται πως και οι διαιτητές είναι ντυμένοι αναλόγως, ενώ ακόμα και η μπάλα είναι... παλιακή!
🚨 𝗡𝗘𝗪: The Real Madrid XI in retro style.
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026
¡LA LIGA MÁS NOSTÁLGICA!
— Andre Marín (@andremarinpuig) April 10, 2026
El Real Madrid vs Girona es el primer partido de la 'Jornada Retro' de LaLiga: gráficos de antaño, camisetas inspiradas en diseños anteriores (incluidas las de los árbitros) y hasta un balón especial.
Una lástima que el equipo merengue decidiera no…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.