Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να επεκτείνει την τιμωρία που επέβαλε η UEFA στον Πρεστιάνι, θέτοντας σε κίνδυνο τη συμμετοχή του Αργεντινού άσου στο Μουντιάλ.

Σε νέες... περιπέτειες ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι! Η FIFA παρατείνει την τιμωρία του για το ρατσιστικό επεισόδιο απέναντι στον Βινίσιους στον αγώνα Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης, για το Champions League.

Τρεις μήνες μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το ESPN η FIFA αποφάσισε να επεκτείνει την τιμωρία των έξι αγώνων που του επέβαλε η UEFA και να δώσει... χαρακτήρα παγκόσμιας ισχύος σε αυτή. Έτσι ο 20χρονος Αργεντινός παίκτης δεν θα βρίσκεται σίγουρα στις επιλογές του Σκαλόνι για το προσεχές Μουντιάλ, από το οποίο ο άσος της Μπενφίκα θα χάσει σίγουρα τους πρώτους αγώνες των ομίλων απέναντι σε Αλγερία (16 Ιουνίου) και Αυστρία (22 Ιουνίου).

Ο κανόνας έχει ισχύ μόνο για τους επίσημους αγώνες και έτσι ο νεαρός παίκτης της Αλμπισελέστε θα παίξει κανονικά στο φιλικό απέναντι στην Ονδούρα. Σε περίπτωση που ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι δεν αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA, από την ερχόμενη σεζόν.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.