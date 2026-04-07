Δημοσίευμα της Sport παρουσιάζει τα μεταγραφικά πλάνα του Ντέκο ενόψει καλοκαιριού και τους δυο παίκτες που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Μπορεί η σεζόν να βρίσκεται στο πιο κομβικό της σημείο, με τα προημιτελικά του Champions League και τις τελευταίες αγωνιστικές της La Liga να είναι προ των πυλών, ωστόσο στην Μπαρτσελόνα εργάζονται ήδη ενόψει καλοκαιριού.

Ο Αθλητικός διευθυντής και πρώην μέσος των Καταλανών, Ντέκο, σε συνεννόηση με τον Χάνσι Φλικ και τη διοίκηση καταστρώνει τα σχέδιά του για το μεταγραφικό παζάρι που έρχεται, με αρκετά ονόματα να έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως των Χούλιαν Άλβαρες, Αλεχάντρο Μπαστόνι, και Αντρέας Σέλντερουπ.

Ακόμη δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το σε ποια θέση θα δώσει προτεραιότητα για ενίσχυση η Μπάρτσα, όμως φαίνεται πως το τοπίο καθαρίζει αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που ίσως που αντίο στο «Καμπ Νόου». Βάσει δημοσιεύματος της Sport λοιπόν, οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» φέρεται να έχουν καταλήξει στην πώληση των Φεράν Τόρες και Μαρκ Κασαδό.

Στην περίπτωση του Ισπανού στράικερ, που έχει συμβόλαιο έως το 2027, τα πράγματα μοιάζουν ξεκάθαρα, καθώς φαίνεται πως δεν έχει πείσει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε αυτά που απαιτούνται, όμως παράλληλα μπορεί να φέρει χρήματα σε πιθανή μεταγραφή του, και φυσικά να «αδειάσει» χώρο στο μισθολόγιο του κλαμπ.

Όσον αφορά τον Κασαδό, το ισπανικό μέσο εξηγεί πως από τη μια το γεγονός πως ο νεαρός χαφ βρίσκεται στο μπλοκάκι αρκετών ομάδων, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, και από την άλλη το ότι δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής, οδηγούν σε σενάριο αποχώρησης. Στο ιδανικό σενάριο πώλησης και των δυο, θα ανοίξει διαπλατα ο δρόμος για μια «μεγάλη αγορά», πιθανότατα του Άλβαρες από τους Ροχιμπλάνκος.